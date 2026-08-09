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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

کشف یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه در اسکو

کشف یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه در اسکو

اسکو- فرمانده انتظامی شهرستان اسکو از دستگیری یک نفر خرده‌فروش مواد مخدر و کشف یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مسعودی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اسکو موفق شدند محل فعالیت یک خرده‌فروش مواد مخدر را در بخش ایلخچی شهرستان اسکو شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسکو افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در بازرسی از محل، یک کیلوگرم مواد مخدر را که به صورت بسته‌بندی‌های آماده عرضه و فروش نگهداری می‌شد، کشف و یک نفر متهم را در این رابطه دستگیر کردند.

سرهنگ مسعودی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت در زمینه تهیه، توزیع و فروش مواد مخدر با قاطعیت و بدون اغماض برخورد می‌کند.

کد مطلب 6912081

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