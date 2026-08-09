ساعت هوشمند اوپو میزان چربی سوزی را اطلاع می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، اگر کاربری هنگام ورزش از یک ردیاب تناسب اندام استفاده کرده باشد، احتمالا متوجه شده که به او می‌گوید در «محدودهٔ چربی‌سوزی» باقی بمانید.

در همین راستا اوپو شیوه محاسبه این محدوده را با یک حالت جدید به نام FatMax تغییر داده است. این ویژگی به‌جای ارائه یک محدوده کلی و یکسان برای همه، محدوده ضربان قلب مختص چربی سوزی را برای هر فرد محاسبه می کند.

محدوده چربی سوزی به بازه ای از ضربان قلب گفته می شود که بدن انسان برای تامین انرژی به جای سوزاندن کربوهیدرات بیشتر به چربی ذخیره شده متکی است. هدف از باقی ماندن در این محدوده طی فرایند تمرین ورزشی کارآمدتر شدن چربی سوزی است.

بیشتر ساعت های هوشمند محدوده چربی سوزی فرد را با یک فرمول ساده می سنجند که عبارت است از تفرین سن انسان از عدد ۲۲۰ و سپس ۶۰ تا ۷۰ درصد عدد به‌دست‌آمده در نظر گرفته می شود. این فرمول ساده ای نیست اما تفاوت های فردی را در نظر نمی گیرد. دو نفر با سن یکسان ممکن است سطح تناسب اندام متفاوتی داشته باشند بنابراین یک تعیین محدوده ضربان قلب برای هر دوی آنها معقولانه نیست.

ویژگی FatMax روشی جدید برای محاسبه این محدوده ارائه می کند و برای این منظوز قد، وزن، سن، جنسیت و سطح تمرینات ورزشی فرد را دریافت می کند و سپس داده های به دست آمده را به الگوریتم های سلامتی اوپو می دهد تا محدوده چربی سوزی شخصی هر فرد را تعیین کند.

هرچه فرد مدت زمان بیشتری از ساعت استفاده کند، گحت این شاخص را با توجه به فعالیت های واقعی وی بهتر اصلاح و تنظیم می کند. به گفته یکی از مدیران اوپو هدف از این فرایند آن است که چربی سوزی به چیزی تبدیل شود که فرد واقعا بتواند آن را ردیابی کند.

قابلیت مذکور همراه «اوپو واچ اس ۲» در سپتامبر سال جاری میلادی ارائه می شود. این شرکت چینی علاوه بر FatMax یک ویژگی دیگر به نام Smart Track را نیز معرفی کرده که با همکاری دانشگاه تربیت بدنی پکن توسعه یافته است. این قابلیت سرعت و مدت زمانی دویدن فرد را ثبت و راهنمایی براساس این داده ها فراهم می کند.