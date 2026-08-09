به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی، در تشریح جزئیات خدماترسانی به افراد در راه مانده در پایانههای مسافربری اظهار داشت: برخی از هموطنان که به دلایل گوناگون رهسپار پایتخت شدهاند، در هنگام بازگشت به شهر خود با چالش کمبود توان مالی مواجه میشوند. این افراد در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و با هدف بازگرداندن امن و سریع آنها به خانوادههایشان، توسط مددکاران مراکز فوریتهای خدمات اجتماعی شناسایی و مورد ساماندهی قرار میگیرند.
وی افزود: در بسیاری از موارد، این افراد تا زمان اعزام به شهر مقصد نیازمند تغذیه هستند که این نیاز با همکاری خیرین و مدیران پایانههای مسافربری به طور کامل تأمین میشود.
مقدمی خاطرنشان کرد: در صورت نیاز این افراد به استراحت، استحمام یا خدمات بهداشتی، آنها به «مددسراها» اعزام شده و پس از بهرهمندی از خدمات رفاهی لازم، مجدداً به پایانهها برای اعزام به شهر مورد نظر هدایت میشوند.
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