به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه راهبری مدیریت محلهمحور استان ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: مدل حکمرانی محلهمحور یک الگوی ایدهآل است که بخشهای مهمی از آن با استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور قابلیت عملیاتیشدن دارد.
وی با اشاره به جایگاه نهادهای مردمی در این طرح، افزود: ظرفیت اصلی هر محله، مساجد، پایگاههای بسیج و کانونهای فرهنگی هستند، از این رو محوریت تمام اقدامات باید در مسجد تعریف شود تا از پراکندهکاری و موازیکاری دستگاهها جلوگیری به عمل آید.
نماینده ولیفقیه در استان همدان بر ضرورت تشکیل یک ساختار منسجم تاکید کرد و گفت: برای مدیریت واحد باید در هر محله «شورای فرهنگی و اجتماعی» متشکل از امام جماعت، هیئتامنا، پایگاه بسیج و نمایندگان تشکلهای محلی تشکیل شود.
آیتالله شعبانی با تاکید بر لزوم بهرسمیتشناختن این شوراها از سوی دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: این شوراها بازوی اصلی شناسایی «نظام مسائل» محلات هستند و میتوانند با رصد دقیق، ضمن نظارت بر حل مشکلات، تعامل دوسویه و موثر میان دولت و مردم را تسهیل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر پایداری این طرح تاکید کرد و افزود: برای استمرار فعالیتها و پرهیز از تکیه بر اشخاص باید ساختاری نظاممند ایجاد شود و تامین منابع پایدار برای این شوراها باید از طریق ظرفیتهای اقتصادی مساجد و مطابق با احکام برنامه هفتم توسعه دنبال شود.
نماینده ولی فقیه در استان همدان در پایان با قدردانی از هماهنگیهای موجود در استان، از تمامی نهادهای اجرایی خواست تا با رسمیتبخشی به شوراهای محلهمحور، از این ظرفیت بهعنوان بازوی نظارتی و فرهنگی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای خدمترسانی به مردم بهرهبرداری کنند.
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