به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست از سلسله‌نشست‌های «پرسش‌های اکنون» با عنوان «نسبت هنر معاصر با نهاد چیست؟» دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ در کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

«پرسش‌های اکنون» مجموعه‌ای از گفتگوهای تخصصی درباره هنر و زمانه ماست که با هدف طرح و بررسی مسائل بنیادین هنرهای تجسمی شکل گرفته است. این سلسله‌نشست‌ها به جای پرداختن به موضوعات مقطعی و مناسبت‌محور، مفاهیم و پرسش‌هایی را محور گفتگو قرار می‌دهد که در شکل‌گیری اندیشه، تاریخ، نهادها و تجربه هنر معاصر نقشی تعیین‌کننده دارند.

دومین نشست با عنوان «نسبت هنر معاصر با نهاد چیست؟» به یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین نسبت‌های هنر امروز می‌پردازد؛ نسبت هنر با نهادهایی که هم بستر شکل‌گیری‌اش هستند و هم گاه مرزهایش را تعریف می‌کنند. محور این نشست بر چند پرسش اساسی استوار است: آیا هنر معاصر می‌تواند فارغ از نهادها تعریف شود؟، نهادها تا چه اندازه در تعیین ارزش، معنا و تاریخ هنر معاصر نقش دارند؟، آیا رابطه هنر و نهاد عمدتاً مبتنی بر همکاری است یا تقابل؟ و موزه، گالری، دانشگاه، بازار و مراکز سیاست‌گذار هر یک چه نسبتی با هنر معاصر برقرار می‌کنند؟

در این نشست، همایون سی‌ریزی و سهراب مهدوی به سخنرانی و گفتگو درباره این موضوع خواهند پرداخت و از زوایای مختلف به واکاوی این نسبت پیچیده خواهند نشست. دبیری این نشست و مجموعه «پرسش‌های اکنون» را حسین گنجی بر عهده دارد.

سلسله‌نشست‌های «پرسش‌های اکنون» در ادامه به موضوعاتی چون تاریخ‌نگاری هنر، ارزش هنری، نقش موزه، مخاطب هنر و دیگر مسائل بنیادین هنرهای تجسمی خواهد پرداخت و در هر نشست، یکی از مفاهیم و پرسش‌های اثرگذار بر اندیشه و عمل هنری را موضوع گفتگو قرار خواهد داد.

حضور برای عموم در این نشست آزاد است.