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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

حجت‌الاسلام حسینی: رسانه‌ها با رعایت سه اصل اعتماد عمومی را حفظ کنند

حجت‌الاسلام حسینی: رسانه‌ها با رعایت سه اصل اعتماد عمومی را حفظ کنند

سنندج- رئیس کل دادگستری کردستان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در افزایش بصیرت جامعه گفت:صحت خبر،آگاهی‌بخشی و حرکت در مسیر رضای الهی سه اصلی است که خبرنگاران باید در رسالت خود مورد توجه قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی ظهر یکشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر استان کردستان، ضمن تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران این خبرگزاری و با قدردانی از تلاش خبرنگاران در انتشار اخبار استان به ویژه اخبار دادگستری، اظهار کرد: رسانه‌ها در شرایط خاص امروز کشور مسئولیت مهمی در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه بر عهده دارند و باید این رسالت را با دقت و حساسیت بیشتری دنبال کنند.

وی با بیان اینکه اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه رسانه‌هاست، افزود: نخستین مؤلفه در انتشار اخبار و طرح مطالبات، انطباق کامل محتوا با واقعیت است؛ چرا که انتشار اخبار غیرواقعی یا مطالبات نادرست می‌تواند به اعتماد مخاطبان آسیب بزند و در نهایت موجب کاهش و ریزش مخاطب شود.

رئیس کل دادگستری کردستان، آگاهی‌بخشی را دومین اصل مهم در فعالیت رسانه‌ای عنوان کرد و ادامه داد: خبر نباید صرفاً انتقال یک رویداد باشد، بلکه باید در کنار اطلاع‌رسانی، موجب افزایش آگاهی و بصیرت مخاطب شود و رسانه‌ها باید این موضوع را در تمام فعالیت‌های خود مورد توجه قرار دهند.

حجت‌الاسلام حسینی سومین مؤلفه اثرگذاری رسانه را اخلاص در انجام وظیفه دانست و گفت: فعالیت رسانه‌ای زمانی می‌تواند اثرگذاری مطلوب داشته باشد که با هدف خدمت و رضای خداوند انجام شود و انگیزه‌های دیگری بر این رسالت غلبه نکند.

وی با اشاره به فعالیت رسانه‌ها در نظام اسلامی، بر ضرورت ولایت‌مداری و توجه به شرایط کشور تأکید کرد و افزود: رسانه‌ها در کنار رسالت حرفه‌ای خود باید نسبت به مسائل اساسی جامعه و مصالح نظام اسلامی حساس باشند و در انتشار اخبار، این ملاحظات را مورد توجه قرار دهند.

حجت‌الاسلام حسینی: رسانه‌ها با رعایت سه اصل اعتماد عمومی را حفظ کنند

رئیس کل دادگستری کردستان همچنین بر ضرورت دقت و تخصص در انتشار اخبار حوزه قضایی تأکید کرد و گفت: اخبار دستگاه قضایی به دلیل برخورداری از اصطلاحات و مفاهیم فنی، نیازمند دقت ویژه در تنظیم و انتشار است و حتی تغییر یک واژه یا استفاده نادرست از یک عبارت می‌تواند معنای خبر را تغییر داده و نتیجه‌ای برخلاف هدف اطلاع‌رسانی ایجاد کند.

وی تصریح کرد: این موضوع تنها درباره دادگستری صدق نمی‌کند و در انعکاس اخبار بازرسی، پزشکی قانونی و سایر مجموعه‌های تخصصی نیز باید هماهنگی لازم با مسئولان مربوطه انجام شود تا اخبار با دقت و از نظر فنی صحیح منتشر شود.

وی در پایان ضمن تبریک و خداقوت به مجموعه خبرگزاری مهر استان کردستان، از تلاش خبرنگاران و عوامل این رسانه در پوشش رویدادهای استان قدردانی کرد.

در این دیدار حجت‌الاسلام امیر خانی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کردستان و دولتیاری مسئول روابط عمومی دادگستری استان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6912048

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