به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدحسین حسینی ظهر یکشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر استان کردستان، ضمن تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران این خبرگزاری و با قدردانی از تلاش خبرنگاران در انتشار اخبار استان به ویژه اخبار دادگستری، اظهار کرد: رسانهها در شرایط خاص امروز کشور مسئولیت مهمی در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه بر عهده دارند و باید این رسالت را با دقت و حساسیت بیشتری دنبال کنند.
وی با بیان اینکه اعتماد عمومی مهمترین سرمایه رسانههاست، افزود: نخستین مؤلفه در انتشار اخبار و طرح مطالبات، انطباق کامل محتوا با واقعیت است؛ چرا که انتشار اخبار غیرواقعی یا مطالبات نادرست میتواند به اعتماد مخاطبان آسیب بزند و در نهایت موجب کاهش و ریزش مخاطب شود.
رئیس کل دادگستری کردستان، آگاهیبخشی را دومین اصل مهم در فعالیت رسانهای عنوان کرد و ادامه داد: خبر نباید صرفاً انتقال یک رویداد باشد، بلکه باید در کنار اطلاعرسانی، موجب افزایش آگاهی و بصیرت مخاطب شود و رسانهها باید این موضوع را در تمام فعالیتهای خود مورد توجه قرار دهند.
حجتالاسلام حسینی سومین مؤلفه اثرگذاری رسانه را اخلاص در انجام وظیفه دانست و گفت: فعالیت رسانهای زمانی میتواند اثرگذاری مطلوب داشته باشد که با هدف خدمت و رضای خداوند انجام شود و انگیزههای دیگری بر این رسالت غلبه نکند.
وی با اشاره به فعالیت رسانهها در نظام اسلامی، بر ضرورت ولایتمداری و توجه به شرایط کشور تأکید کرد و افزود: رسانهها در کنار رسالت حرفهای خود باید نسبت به مسائل اساسی جامعه و مصالح نظام اسلامی حساس باشند و در انتشار اخبار، این ملاحظات را مورد توجه قرار دهند.
رئیس کل دادگستری کردستان همچنین بر ضرورت دقت و تخصص در انتشار اخبار حوزه قضایی تأکید کرد و گفت: اخبار دستگاه قضایی به دلیل برخورداری از اصطلاحات و مفاهیم فنی، نیازمند دقت ویژه در تنظیم و انتشار است و حتی تغییر یک واژه یا استفاده نادرست از یک عبارت میتواند معنای خبر را تغییر داده و نتیجهای برخلاف هدف اطلاعرسانی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: این موضوع تنها درباره دادگستری صدق نمیکند و در انعکاس اخبار بازرسی، پزشکی قانونی و سایر مجموعههای تخصصی نیز باید هماهنگی لازم با مسئولان مربوطه انجام شود تا اخبار با دقت و از نظر فنی صحیح منتشر شود.
وی در پایان ضمن تبریک و خداقوت به مجموعه خبرگزاری مهر استان کردستان، از تلاش خبرنگاران و عوامل این رسانه در پوشش رویدادهای استان قدردانی کرد.
در این دیدار حجتالاسلام امیر خانی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کردستان و دولتیاری مسئول روابط عمومی دادگستری استان نیز حضور داشتند.
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