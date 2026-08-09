اهدای اعضای جوان اهل امیدیه زندگی را به بیماران بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس چنانه ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عمل اهدای عضو این مرد جوان که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده وی با موفقیت در بیمارستان گلستان اهواز انجام شد.

وی افزود: هر دو کلیه و کبد این بیمار مرگ مغزی به افراد نیازمند پیوند زده شد.

چنانه با اشاره به اهمیت این اقدام خداپسندانه بیان کرد: در کشور روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر به دلیل عدم دسترسی به عضو مورد نیاز جان خود را از دست می‌دهند و به عبارت دیگر هر دو ساعت یک نفر بر اثر نبود عضو پیوندی فوت می‌کند که این آمار ضرورت ترویج فرهنگ اهدای عضو را دوچندان می‌کند.