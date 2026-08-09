  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

اهدای اعضای جوان اهل امیدیه زندگی را به بیماران بازگرداند

اهدای اعضای جوان اهل امیدیه زندگی را به بیماران بازگرداند

اهواز - مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: با ایثار و رضایت خانواده جوان أهل امیدیه‌، اعضای بدن وی جان دوباره به بیماران نیازمند بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس چنانه ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عمل اهدای عضو این مرد جوان که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده وی با موفقیت در بیمارستان گلستان اهواز انجام شد.

وی افزود: هر دو کلیه و کبد این بیمار مرگ مغزی به افراد نیازمند پیوند زده شد.

چنانه با اشاره به اهمیت این اقدام خداپسندانه بیان کرد: در کشور روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر به دلیل عدم دسترسی به عضو مورد نیاز جان خود را از دست می‌دهند و به عبارت دیگر هر دو ساعت یک نفر بر اثر نبود عضو پیوندی فوت می‌کند که این آمار ضرورت ترویج فرهنگ اهدای عضو را دوچندان می‌کند.

کد مطلب 6912082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها