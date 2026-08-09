هر حلقه چاه جدید، گامی برای تقویت تولید گاز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر روحالله عبدی مدیرعامل شرکت حفاری شمال در گفتگویی، با اشاره به ظرفیتهای شرکت حفاری شمال بیان کرد: این شرکت به عنوان یکی از زیر مجموعههای هلدینگ انرژی سینا، بزرگترین شرکت حفاری غیردولتی ایران است و هماکنون با ۹ دستگاه دکل حفاری خشکی و سه دستگاه دکل حفاری دریایی جکآپ فعالیت میکند.
وی افزود: از سه دکل دریایی شرکت، دو دکل در خلیج فارس و یک دکل در دریای خزر مشغول عملیات هستند. همچنین، این شرکت دارای پایگاههای عملیاتی و لجستیکی در بهشهر، جزیره کیش، اهواز و شیراز است که پشتیبانی عملیات حفاری را به عهده دارند.
تداوم عملیات حفاری در دوران جنگ
مدیرعامل حفاری شمال با اشاره به پروژههای فعال شرکت بیان کرد: سه دستگاه دکل حفاری خشکی شرکت در قالب قرارداد با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نقاط مختلف کشور مشغول فعالیت هستند. با وجود شرایط جنگی و حساسیت مأموریتهای مدیریت اکتشاف، عملیات این دکلها حتی در دوران جنگ نیز متوقف نشد، زیرا محل استقرار آنها خارج از مناطق شهری بود و امکان ادامه فعالیت با رعایت ملاحظات ایمنی وجود داشت.
عبدی درباره دیگر پروژههای شرکت گفت: عملیات حفاری چاههای پروژه میدان مارون در مخزن آسماری پایان یافته و اکنون فعالیتها در بخش تأسیسات سطحالارضی ازجمله احداث واحدهای فرآورشی و سایر بخشهای جانبی ادامه دارد.
وی درباره فعالیت این شرکت در میدان گلخاری و چالشهای عملیاتی این پروژه گفت: شرایط زمینشناسی این میدان به دلیل کوهستانیبودن، پیچیدگیهای خاص خود را دارد و یکی از مهمترین چالشهای فنی، وجود هرزرویهای شدید در حین حفاری است. در برخی عملیاتها، هرزروی سیال حفاری باعث توقف مقطعی عملیات میشود و مدیریت این شرایط نیازمند برنامهریزی دقیق مهندسی و استفاده از روشهای مناسب حفاری است.
مدیرعامل شرکت حفاری شمال افزود: در پروژه مشترک با شرکت نفت و گاز پارس و حفاری چاههای اینفیل نیز عملیات حفاری چاه دوم در حال انجام است و پیشبینی میشود حفاری این چاه تا شهریور پایان یابد و وارد مرحله تکمیل چاه و بهرهبرداری شود.
عبدی با اشاره به فعالیت دکلهای دریایی شرکت تصریح کرد: دکل «سحر ۱» در پروژه شرکت نفت و گاز پارس و دکل «سحر ۲» در قالب قرارداد با شرکت نفت فلات قاره ایران در مناطق جنوبی و حوالی جزیره خارک مشغول فعالیت هستند و با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ، قطع سامانههای موقعیتیاب (GPS) و محدودیت پروازهای پشتیبانی، عملیات هر دو دکل بدون توقف ادامه یافت.
مدیرعامل شرکت حفاری شمال با اشاره به پروژههای آتی شرکت بیان کرد: حفاری شمال افزونبر همکاری با شرکت نفت و گاز اروندان، بهزودی فعالیت خود را در میدانهای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران آغاز میکند. دو دستگاه دکل حفاری برای توسعه میدانهای گازی مستعد این شرکت اختصاص مییابد تا در افزایش تولید گاز و کاهش ناترازی انرژی نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به امضای قرارداد توسعه ناوگان حفاری در سال گذشته، گفت: با همکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، قرارداد خرید و سرمایهگذاری برای چهار دستگاه دکل حفاری خشکی ۲۰۰۰ اسببخار امضا شد که روند اجرایی این قرارداد هم اکنون در جریان است.
استفاده از فناوریهای نو در حفاری
مدیرعامل شرکت حفاری شمال با اشاره به برنامههای فناورانه شرکت گفت: استفاده از سامانههای نو خدمات فنی حفاری، تجهیزات ثبت و تحلیل دادههای چاه، سامانههای هوشمند کنترل لولههای جداری و تجهیزات پیشرفته سیمانکاری از اقدامهایی است که سبب افزایش کیفیت عملیات شده است.
عبدی افزود: در دکل دریایی «سحر ۱» نیز پروژههای بهبود فنی و ارتقای تجهیزات در حال اجراست تا ظرفیت عملیاتی این دکل افزایش یابد.
وی با تأکید بر استفاده حداکثری از توان داخلی بیان کرد: با تشکیل واحد بومیسازی و همکاری صنعتگران داخلی، بخش قابل توجهی از قطعات راهبردی صنعت حفاری در داخل کشور تولید میشود. قطعات لاستیکی و الاستومری فورانگیرها، قطعات پمپهای سانتریفیوژ، فیلترهای موتورهای دیزلی، مکانیکال سیلها، شفتها، ایمپلرها و بسیاری از قطعات مصرفی اکنون با کیفیت مناسب در داخل کشور تولید میشوند.
مدیرعامل شرکت حفاری شمال افزود: همچنین قطعات مستعمل تجهیزات گل حفاری با همکاری صنایع داخلی بازسازی و دوباره وارد چرخه بهرهبرداری میشوند که افزونبر کاهش هزینهها، وابستگی به واردات را نیز کاهش داده است.
راهاندازی مدرسه حفاری و کنترل فوران
عبدی از راهاندازی مرکز آموزشی حفاری و کنترل فوران در پایگاه بهشهر خبر داد و گفت: این مرکز با مجوز مدیریت آموزش شرکت ملی نفت ایران راهاندازی شده است و وظیفه آموزش نیروهای عملیاتی و ارتقای مهارت کارکنان را به عهده دارد.
وی درباره برنامههای آینده شرکت بیان کرد: با ورود دکلهای جدید، ظرفیت عملیاتی شرکت افزایش مییابد و نیروهای متخصص جدید نیز جذب خواهند شد.
مدیرعامل شرکت حفاری شمال افزود: سیاست شرکت توسعه بخش عملیاتی بدون افزایش ساختار ستادی است تا ضمن افزایش حجم فعالیتها، هزینههای سربار نیز کاهش یابد.
هر حلقه چاه جدید، گامی برای تقویت تولید گاز کشور
عبدی در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره نقش حفاری در جبران ناترازی انرژی کشور گفت: توسعه حفاری و تکمیل چاههای جدید، یکی از اقدامهایی است که میتواند به افزایش تولید گاز و کاهش بخشی از ناترازی کمک کند.
وی افزود: هر چاهی که در پارس جنوبی حفاری میکنیم، بهطور میانگین حدود ۲ میلیون مترمکعب گاز در روز به ظرفیت تولید اضافه میکند. در شرایطی که تأمین پایدار انرژی کشور اهمیت زیادی دارد، استمرار عملیات حفاری در میدانهای نفت و گاز و تکمیل طرحهای توسعهای، نقش مهمی در حفظ ظرفیت تولید خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت حفاری شمال تصریح کرد: شرکت حفاری شمال آمادگی دارد در پروژههای توسعهای شرکتهای مختلف صنعت نفت، ازجمله طرحهای افزایش تولید گاز، حضور داشته باشد و ظرفیتهای فنی و عملیاتی خود را در اختیار این طرحها قرار دهد.
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