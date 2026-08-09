به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و برخورد با یک شبکه سازمانیافته قاچاق سوخت در این استان خبر داد.
بر اساس این گزارش، با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان، اعضای یک شبکه حرفهای قاچاق سوخت شناسایی و فعالیت آنان تحت رصد و پیگیری اطلاعاتی قرار گرفت.
در جریان این عملیات، نزدیک به ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که به شکل ماهرانهای در دو دستگاه کامیون جاسازی شده بود، کشف شد.
اعضای این شبکه به صورت حرفهای و با استفاده از خودروهای مختلف، اقدام به جاسازی و انتقال غیرقانونی سوخت میکردند که با اقدامات اطلاعاتی، فعالیت آنان شناسایی و متوقف شد.
در این رابطه تاکنون سه نفر دستگیر شدهاند و پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفته است که ارزش تقریبی سوخت قاچاق کشفشده، بیش از سه میلیارد تومان برآورد شده است.
سازمان اطلاعات سپاه کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مرتبط با قاچاق، احتکار و مفاسد اقتصادی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۴ اطلاع دهند تا موضوع در سریعترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
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