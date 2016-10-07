به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به فرا رسیدن ایام عزاداری سالار شهدا (ع) گفت: باید اهداف امام حسین (ع) از قیام عاشورا برای افراد جامعه به ویژه جوانان تبیین شود.

وی بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید و تصریح کرد: امام حسین (ع) به منظور نجات جامعه اسلامی و جلوگیری از خلافت فردی نااهل بر مسلمانان به شهادت رسید.

آیت الله جعفری امام حسین (ع) را فاتح قیام عاشورا دانست و افزود: مسلمانان همواره باید آماده شهادت باشند و در راه رضای الهی و سعادت ایثارگری و جانفشانی کنند.

وی با اشاره به اینکه باید اولیاء الهی را الگوی خود قرار دهیم، گفت: رعایت تقوا در جامعه سعادت و موفقیت به دنبال دارد.

امام جمعه کرمان رعایت حجاب را مورد تاکید قرار داد و افزود: در دین مبین اسلام به این مسئله تاکید شده است.

آیت الله جعفری با اشاره به سالروز شهادت سردار حسین همدانی گفت: این جنایت به دست تروریست های تکفیری که دست پروده استکبار هستند صورت گرفت.

وی با اشاره به وضعیت کنونی سوریه ادامه داد: ایران اسلامی خواهان برگزاری انتخابات در این کشور است تا فردی به عنوان رئیس جمهور در کشور انتخاب شود که منتخب مردم است.

امام جمعه کرمان با اشاره به بحث میان آمریکا و روسیه در این خصوص افزود: آمریکا بر این عقیده است که نظام کنونی سوریه باید کنار برود و رئیس جمهور دیگر بر سر کار آید.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به مقاومت و ایستادگی مردم سوریه در برابر دشمنان گفت: آمریکا و دشمنان بشریت به دنبال براندازی نظام سوریه هستند.

آیت الله جعفری همچنین با اشاره به سالروز بمباران شیمیایی کرمانشاه توسط جنایتکاران بعثی گفت: دشمنان به منظور براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جنگ تحمیلی را راه انداختند.

وی با اشاره به هراس دشمنان از ایران اسلامی افزود: شکل گیری انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) دست آمریکا را از کشور کوتاه کرد و این مسئله باعث شد استکبار جهانی تاب تحمل ایران اسلامی را نداشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان تصریح کرد: تاکنون تمامی توطئه های دشمنان به یاری خداوند و درایت و هوشمندی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری با شکست مواجه شده است.