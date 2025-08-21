یادواره شهدای روستای زانوس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران پولادی، نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای روستای زانوس بخش کجور با اشاره به گازرسانی به مناطق کوهستانی، از مسئولان خواست تا تسریع در این فرآیند را در اولویت قرار دهند.

پولادی ضمن تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و پیشاپیش ایام اربعین، به اهمیت فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین (ع) پرداخت و گفت: این قیام به دلیل اخلاص و صداقت امام حسین (ع) ادامه یافته و باید به عنوان الگو در زندگی ما همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و نقش ولایت فقیه و هدایت مقام معظم رهبری در این دوران حساس را مورد تقدیر قرار داد.

پولادی با اشاره به شهادت سرداران و فرماندهان سپاه در این جنگ، از فرهنگ شهادت و فداکاری به عنوان یکی از ارکان قدرت کشور یاد کرد.

شاهرخ جهانشاهی فرماندار نوشهر نیز در ابتدا به انسجام و همدلی مردم پس از حادثه ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت که این وحدت مردم در شرایط سخت بسیار ارزشمند است.

وی ضمن تقدیر از مسئولان مختلف که در مراسم یادواره شهدا حضور داشتند، اظهار داشت: مراسم‌های این‌چنینی فرصت مناسبی برای پیگیری مشکلات منطقه و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل آن‌ها است.

جهانشاهی تاکید کرد: در کنار گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، باید توجه ویژه‌ای به مشکلات اساسی مردم منطقه، به‌ویژه در روستاهای زانوس و اطراف آن، شود.

وی از مسئولان خواست تا با همکاری و همفکری، قدم‌های مؤثری در جهت بهبود وضعیت زیرساخت‌ها و خدمات رسانی به مردم بردارند.

فرماندار نوشهر در ادامه افزود: گرامیداشت یاد شهدا باید در کنار مسائل اجرایی و حل مشکلات معیشتی مردم قرار گیرد.

وی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران به‌عنوان نمادهای ایثار و فداکاری یاد کرد و بر لزوم حفظ و تداوم مراسم‌هایی از این دست تاکید کرد.