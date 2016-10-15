به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیوان عالی این کشور روز چهارشنبه گذشته به مادورو اجازه داد که بودجه سال ۲۰۱۷ را بدون نیاز به تأیید نمایندگان این کشور و فارغ از تعهدات قانون اساسی به اجرا بگذارد. مخالفان مادورو که همزمان با وارد شدن کشتی اقتصاد این کشور به بحران عمیق اقتصادی- که باعث شده است مردم به نان شب خود نیز محتاج باشند- در تلاش برای براندازی دولت او هستند، بیان کرده‌اند که دولت سعی دارد هر طور شده در قدرت بماند.

مادورو در میان تشویق‌های طرفدارانش روز جمعه اعلام کرد که بودجه را آماده در دست دارد. او همچنین وعده داد که به پروژه‌های اجتماعی، حقوق بازنشستگی و حقوق برای خدمات دهندگان اجتماعی منابع مالی تزریق کند. وی بعدازاین با صدای بلند فریاد زد: «زنده‌باد مردم! زنده‌باد اتحاد مدنی – نظامی! زنده‌باد پشتیبانی مردمی در خیابان!»

این بودجه در حدود ۸ هزار میلیارد بولیوار، معادل ۸ میلیارد دلار (معادل قیمت ارز در بازار سیاه این کشور) است. این بودجه همچنین ۶ برابر بودجه سال جاری میلادی این کشور است که با تورم بسیار بالایی دست‌وپنجه نرم می‌کند!

مخالفان اعلام کرده‌اند که این اقدام درواقع دفن کردن قانون اساسی است و نمی‌توان نقض مجلس شورای ملی را در تصویب قانون بودجه دور زد.

به گفته تحلیلگران، مشاوره نگرفتن از کنگره ونزوئلا برای بودجه سال ۲۰۱۷ که به معنای تصویب شدن بودجه تنها توسط رییس‌جمهور این کشور و اجرایی شدن آن بلافاصله بعد از امضای آن است، باعث ترس دارندگان اوراق قرضه شده است؛ به‌خصوص کسانی که در حال انجام مبادله با بودجه برای پرداخت بدهی‌های شرکت دولتی نفت PDVSA هستند.

مادورو با این کار تمام بار ناشی از تغییرات اقتصادی را یک‌تنه برعهده‌گرفته است. او بیان کرده است که با توجه به طرح فریز نفتی، قیمت نفت این کشور در سال آینده میلادی به ۳۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید. این کشور به‌طورمعمول قیمت نفت را در بودجه سالیانه خود در پایین‌ترین میزان آن پیش‌بینی می‌کند تا بتواند هزینه‌های بیشتری را با درآمد اضافه از محل فروش نفت جبران کند.