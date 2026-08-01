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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

کشف ۲۵ هزار لیتر نفت کوره قاچاق در زابل

کشف ۲۵ هزار لیتر نفت کوره قاچاق در زابل

زابل - جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در زابل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس زابل در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان ،هنگام کنترل خودروهای عبوریی به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برایی بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: ماموران در بازرسی از کامیون کشنده مقدار ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع نفت کوره به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال کشف کردند، در این رابطه یک نفر متخلف نیز دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6905377

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