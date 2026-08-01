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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاک‌سازی تفرجگاه‌ها در مراغه

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاک‌سازی تفرجگاه‌ها در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت پاکسازی پارک‌ها و تفرجگاه‌های سطح شهرستان و دستگیری متخلفان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر شنبه در تشریح این خبر، گفت: در پی مطالبات مردمی و دغدغه‌های اجتماعی شهروندان درباره وضعیت برخی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها و به منظور ارتقای امنیت عمومی، افزایش احساس امنیت و آرامش شهروندان و پیشگیری از وقوع جرائم، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور تمامی یگان‌های انتظامی در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران در جریان اجرای این طرح، ۸ نفر هنجارشکن، ۱۲ نفر معتاد به همراه چندین قلم اقلام ممنوعه، ۲۶ دستگاه خودرو سواری و ۱۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم نوامیس مردم را توقیف و متهمین پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6905374

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