هشدار اشعه فرابنفش در مشهد؛ کیفیت هوا ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت لحظه‌ای هوای شهر مشهد، در روز شنبه بر روی عدد ۱۰۶ قرار گرفته که نشان‌دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ست.

همشهریان در منطقه آوینی توجه داشته باشید شاخص کیفیت هوا در این ایستگاه با عدد ۱۵۶ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد است؛ حتی‌الامکان حضور در فضای باز را به حداقل برسانید.

شاخص اشعه ماوراء بنفش نیز در شهر مشهد روی عدد ۵ قرار دارد که تا عصر شنبه احتمال افزایش دارد؛ در صورت حضور در فضای باز حتما تدابیر مراقبتی برای پوست و چشمان خود را در نظر بگیرید.