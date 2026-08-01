تاسیسات آبی هفت ایالت آمریکا تحت حملات هک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هفت شرکت تصفیه آب و فاضلاب از ۲۷ جولای ۲۰۲۶ تاکنون با حمله سایبری روبرو شده اند که این امر به اختلال در عملیات تامین آب منجر شده است.

اف بی آی فاش کرده هکرها با هدف گیری و به خصوص برنامه PCL ها به سیستم ها نفوذ کرده اند.آنها از راه دور به دستگاه های متصل به اینترنت راه می یابند و در مرحله بعد IPآدرس و پسوردها را تغییر می دهند که همین امر اجازه نمی دهد واحدهای تصفیه آب بتوانند عملیات هایشان را رصد و کنترل کنند.

مقامات هم اکنون به شرکت های آب و فاضلاب در آمریکا توصیه کرده اند از دروازه های ایمن و فایر وال ها برای حفاظت از سیستم ها در مقابل خطرات مستقیم اینترنت استفاده کنند. آنها همچنین به شرکت های مذکور توصیه کرده اند پسوردهای قدرتمندتری ایجاد و از فهرست های کنترل دسترسی استفاده کنند تا ارتباطات مجاز بین سیستم ها برقرار کنند.

اف بی آی نیز گزارش هایی از فقدان فشار آب و سیل به دلیل هک دریافت کرده است. این سازمان هشدار داده کاهش فشار سیستم های آب ممکن است به جاری شدن آب های تصفیه نشده به لوله ها منجر شود که این امر به نوبه خود تاثیر بیشتری بر فعالیت شرکت های قربانی داد.