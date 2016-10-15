طرح گردشگری «از کرانه خزر تا کویر سمنان» فرصتی برای رواج توریسم

سیدعباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه استان سمنان و مازندران مقصد بین‌المللی گردشگران خارجی هستند، گفت: در اولین نشست تخصصی فرمانداران شهرستان‌های سمنان و مازندران در ساری طی هفته گذشته، توسعه گردشگری و اجرای طرح از کرانه خزر تا کویر سمنان بررسی شد که این طرح باوجود داشتن جاذبه‌های فراوان در حوزه گردشگری، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه توریسم باشد.

وی بابیان اینکه از کرانه خزر تا کویر سمنان می‌تواند مسیری گردشگری در سطح بین‌المللی باشد، افزود: این طرح با استقبال فرمانداران، در قالب سند گردشگری منطقه‌ای به امضای طرفین رسید.

فرماندار سمنان بابیان این‌که گردشگری ازلحاظ اقتصادی سومین درآمد جهانی را به خود اختصاص داده است، گفت: اجرای طرح‌های گردشگری استان‌های سمنان و مازندران می‌تواند رونق گردشگری دو منطقه را فراهم کند و ما در چند سال اخیر شاهد اقدامات زیربنایی خوبی از سوی دولت در توسعه صنعت گردشگری در ایران و توجه به تکمیل زیرساخت‌های گردشگری بوده‌ایم.

دانایی بیان داشت: سابقه تاریخی دو استان سمنان و مازندران نشان از وجود اشتراکات زیادی دارد و باید از این مزیت‌های دوجانبه برای توسعه و رونق اقتصادی منطقه استفاده کنیم و این آمادگی در بین مسئولان دو استان وجود دارد لذا لازمه اجرای طرح کرانه خزر تا کویر فعال کردن تشکل‌های مردمی در هر دو استان است که می‌تواند با برنامه‌ریزی مدون برای فعال شدن این تشکل‌ها صورت بگیرد.

وی افزود: استان سمنان در آستانه جهش بزرگی در توسعه صنعت گردشگری با توجه به پتانسیل و زیرساخت‌ها قرار دارد که علاوه بر انتخاب مقصد گردشگری برای گردشگران داخلی بستر حضور گردشگران خارجی را نیز فراهم ساخته است که وجود آثار منحصربه‌فرد تاریخی همچون تپه تاریخی میرک، بافت تاریخی سمنان، گنبدهای نمکی جنوب سمنان اماکن متبرکه و مذهبی از یک‌سو و وجود دانشکده گردشگری و وجود نیروهای متخصص و آموزش‌دیده در حوزه گردشگری برای انجام پژوهش‌های علمی در سمنان بخشی از این ظرفیت‌ها هستند.

فرماندار سمنان بر لزوم برنامه‌ریزی مشترک توسعه گردشگری در طول سال بین دو استان مازندران و سمنان همچون برند سازی مشترک به‌صورت منطقه‌ای و ملی، هماهنگی اسکان گردشگران، برگزاری جشنواره‌های مشترک متناسب با فصول مختلف در حال حاضر گروه‌های تعزیه‌خوانی و برگزاری سوگواره حسینی و ... تأکید کرد و گفت: مهاجرت‌های مردم دو استان می‌تواند فرصتی برای ایجاد همگرایی بیشتر در قالب سفیران دوستی باشد.

دانایی افزود: با استفاده از پتانسیل موجود برای استقبال از مسافران نوروز ۹۶ و به‌ویژه گردشگران خارجی و زائران ثامن‌الحجج علی بن موسی‌الرضا(ع) با محوریت اسکان ارزان‌قیمت گردشگران، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته تا با تعاملات استان‌های هم‌جوار بتوانیم گامی بلند در توسعه گردشگری منطقه برداریم.