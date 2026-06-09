به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان، شامگاه دوشنبه در چهارمین جلسه کمیته گردشگری سمنان در استانداری، بیان کرد: گردشگری امروز یکی از مهمترین پیشرانهای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال سمنان محسوب میشود و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در این حوزه میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و جذب سرمایهگذاری باشد.
وی ایستگاه گرداب را یکی از ظرفیتهای ارزشمند گردشگری شهرستان برشمرد و گفت: این منطقه با برخورداری از موقعیت مناسب، قابلیت توسعه در حوزههای مختلف گردشگری از جمله گردشگری ریلی، طبیعتگردی، نجوم، آفرود، گردشگری کویری و سایر فعالیتهای مرتبط را دارد.
فرماندار سمنان با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی استان افزود: سالانه میلیونها تردد از این مسیر انجام میشود و با برنامهریزی مناسب میتوان بخشی از این ظرفیت را به سمت رونق گردشگری منطقه هدایت کرد.
صمیمیان همچنین بر تسریع در تهیه و نهاییسازی تفاهمنامههای مرتبط با دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران تأکید کرد و گفت: لازم است با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، راهآهن و سایر دستگاههای ذیربط، مقدمات لازم برای آغاز فرآیندهای سرمایهگذاری و اجرای طرحهای گردشگری در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری ریلی منطقه اظهار داشت: ایجاد زیرساختهای لازم برای توقف و جابهجایی گردشگران از طریق خطوط ریلی میتواند به توسعه گردشگری این منطقه کمک شایانی کند و زمینه بهرهبرداری هرچه بیشتر از ظرفیتهای موجود را فراهم سازد. فرماندار سمنان با اشاره به ظرفیتهای متنوع شهرستان سمنان در حوزه گردشگری افزود: در کنار گردشگری تاریخی، طبیعی و فرهنگی، توسعه گردشگری سلامت نیز بهعنوان یکی از اولویتهای شهرستان در دستور کار قرار دارد و با توجه به زیرساختهای درمانی و بهداشتی موجود، زمینه مناسبی برای توسعه این بخش فراهم شده است.
صمیمیان با اشاره به پروژههای در حال اجرای حوزه درمان و سلامت بیان کرد: احداث مراکز تخصصی درمانی و بیمارستانهای جدید میتواند علاوه بر ارتقای سطح خدمات درمانی، زمینه جذب گردشگران سلامت از سایر استانها را نیز فراهم کند.
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