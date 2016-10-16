مشاور عترت معاونت قرآن و عترت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی حجت الاسلام عباس دانشی را به عنوان «مشاور خود در حوزه عترت» منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

برادر ارجمند حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباس دانشی

با اهداء سلام؛

با توجه به لزوم فعالیت در حوزه اهل بیت علیهم السلام و با توجه به سوابق و تجربیات ارشمند، جنابعالی را به عنوان « مشاور خود در حوزه عترت» منصوب می نمایم.

امید اینکه با بهره مندی از محضر علماء و اندیشمندان بتوانیم سیره اهل بیت علیهم السلام را که مفسران واقعی قرآن هستند نشر بدهیم.