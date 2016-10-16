خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: «دونالد ترامپ» که به دلیل افشا شدن فساد اخلاقی روزگار چندان خوشی را پشت سر نمی گذارد در جدیدترین اقدام خواستار انجام تست دوپینگ پیش از مناظره سوم میان وی و «هیلاری کلینتون» شده و همچنین عنوان داشته که در انتخابات ریاست جمهوری هشتم نوامبر آمریکا تقلب رخ خواهد داد.

در همین رابطه ان بی سی نیوز در خبری اعلام کرد که ترامپ خواستار آن شده تا پیش از انجام مناظره سوم میان وی و «هیلاری کلینتون» از آنها آزمایش اعتیاد و یا دوپینگ انجام شود.

سومین و آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چهارشنبه این هفته برگزار می شود.

ترامپ: کلینتون در ظرف نیم ساعت اول مناظره دوم پر انرژی ظاهر شد اما در پایان مناظره به زور می‌توانست راه برود. فکر می‌کنم که ما باید آزمایش دارو انجام بدهیم. به هر حال، من حاضرم که این آزمایش را انجام بدهم ترامپ برای توجیه این خواسته خود عنوان داشت: در آخرین مناظره ای که داشتیم، اول، خیلی سر حال بود، ولی آخر مناظره، به سختی توانست خودش را به خودرویش برساند. ورزشکاران مجبور هستند آزمایش دوپینگ بدهند. من فکر می کنم ما هم باید قبل از مناظره آزمایش بدهیم. چرا ما این کار را نکنیم.

نامزد جمهوریخواهان در ادامه گفت: کلینتون در ظرف نیم ساعت اول مناظره دوم پر انرژی ظاهر شد اما در پایان مناظره به زور می‌توانست راه برود. فکر می‌کنم که ما باید آزمایش دارو انجام بدهیم. به هر حال، من حاضرم که این آزمایش را انجام بدهم. ما مثل ورزشکاران هستیم. ورزشکاران باید آزمایش داروی نیروزا انجام بدهند. ما هم باید آزمایش داروی نیروزا انجام بدهیم چرا که من نمی‌دانم که او دارد چکار می‌کند.

تقلب در انتخابات آمریکا

علاوه بر این موضع نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری امریکا در نیوهمپشایر به هوادارانش گفت: هیلاری در آنچه که ظاهرا یک انتخابات تقلبی است خود را وارد رقابت کرده است. این انتخابات توسط رسانه های فاسدی که بر ادعاهای کاملا کذب و دروغ های آشکار تاکید دارند تا سعی کنند کلینتون را رئیس جمهوری کنند.

ترامپ در حالی این اظهارات را ایراد کرده که طی هفته گذشته با رسوایی غیر اخلافی تازه ای در مورد رفتار ناشایست با زنان روبرو شده است. وی ضمن رد اتهامات وارده می گوید که مطبوعات سعی دارند با بزرگ کردن ماجراهایی که سالها پیش و حتی دوران جوانی انجام داده است مانع از پیروزی وی در انتخابات شوند.

ترامپ می‌گوید که رسانه‌ها با انتشار حجم انبوهی از رسوایی‌های جنسی‌اش قصد دارند تا کارزار انتخاباتی او را به هرج و مرج بکشانند.

کمپین انتخاباتی ترامپ گمانه‌زنی بسیاری را علیه سلامت جسمانی کلینتون مطرح می‌کند و ماه گذشته هم گفت که کلینتون از بیماری جسمی‌ای رنج می‌برد اما آن را پنهان می‌کند؛ اتهامی که ستاد انتخاباتی کلینتون آن را رد کرده و بر سلامتی کامل کلینتون تاکید دارد.

سقوط ترامپ در نظرسنجی ها

این وضعیت در حالی است که جدیدترین نظر سنجی انجام شده در آمریکا در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ این کشور حکایت از برتری هفت امتیازی هیلاری کلینتون دارد. در این نظر سنجی که توسط رویترز و Ipsos انجام شده ۴۴ درصد از رای دهندگان آمریکایی از نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات هشتم نوامبر حمایت می کنند.

در این نظرسنجی که از تاریخ هفتم تا ۱۳ اکتبر انجام شده ۳۷ درصد از رای دهندگان از دونالد ترامپ حمایت کرده اند.

نتایج این نظرسنجی در حالی منتشر شده که ترامپ با وضعیت بغرنجی مواجه شده و دیروز جمعه نیز دو زن دیگر ادعا کردند که از سوی ترامپ مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.

یک هفته بعد از افشای فیلم اظهارات رکیک دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان در انتخابات آمریکا، رسانه های آمریکایی اظهارات زنانی را منتشر کرده اند که می گویند توسط ترامپ مورد مزاحمت جنسی قرار گرفته اند. اتهاماتی که به شدت توسط ستاد ترامپ رد شده و حتی او تهدید به شکایت از این رسانه ها کرده است.

اتهامات علیه ترامپ در حالی است که سخنگوی ترامپ این ادعاها را رد کرد و گفت: واقعیت ندارد و تخیلی است. نمی توان تصور کرد یکی از معروف‌ترین تجار جهان که سابقه درخشانی در زمینه تقویت جایگاه زنان دارد این کارها را انجام داده باشد. اینها اظهاراتی است که یک ماه مانده به انتخابات سر در آورده اند.