انتخاب رشته ۸۶ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور ارشد ۹۵

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی داوطلبان‌ شرکت‌کننده در آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد سال ۹۵ که در جلسه آزمون حاضر بودند می توانستند در این مرحله شرکت کنند و در نهایت ۸۶ هزار و ۵۹۵ داوطلب نسبت به انتخاب رشته کدرشته های جدید و یا تکمیل ظرفیت برخی کدرشته های آزمون ارشد اقدام کردند.

مشاور عالی سازمان‌ سنجش‌ آموزش کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام کدرشته های جدید و با توجه به ظرفیت های قبلی اعلام شده برای تکمیل ظرفیت برخی کدرشته های آزمون کارشناسی ارشد در مجموع تعداد ۸۴ هزار و ۲۰۰ نفر ظرفیت برای مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ در نظر گرفته شده بود.

وی یادآور شد: نتایج تکمیل ظرفیت پس از بررسی به اطلاع داوطلبان می رسد.