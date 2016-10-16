۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

انتخاب رشته ۸۶ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور ارشد ۹۵

مشاور عالی سازمان‌ سنجش‌ آموزش کشور گفت: با توجه به پایان مهلت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ۹۵، حدود ۸۶ هزار نفر در این مرحله انتخاب رشته کردند.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی داوطلبان‌ شرکت‌کننده در آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد سال ۹۵ که در جلسه آزمون حاضر بودند می توانستند در این مرحله شرکت کنند و در نهایت ۸۶ هزار و ۵۹۵ داوطلب نسبت به انتخاب رشته کدرشته های جدید و یا تکمیل ظرفیت برخی کدرشته های آزمون ارشد اقدام کردند.

مشاور عالی سازمان‌ سنجش‌ آموزش کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام کدرشته های جدید و با توجه به ظرفیت های قبلی اعلام شده برای تکمیل ظرفیت برخی کدرشته های آزمون کارشناسی ارشد در مجموع تعداد ۸۴ هزار و ۲۰۰ نفر ظرفیت برای مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ در نظر گرفته شده بود.

وی یادآور شد: نتایج تکمیل ظرفیت پس از بررسی به اطلاع داوطلبان می رسد.

