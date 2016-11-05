سقوط دوباره قیمت نفت ایران/ بازار آماده ظهور نفت ۳۰ دلاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، تردید در اجرای طرح «فریز» نفتی اوپک و احتمال عقب‌نشینی عراق از اجرای این پروژه مشترک نفتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک منجر به تند شدن شیب سقوط قیمت طلای سیاه در بازار شد.

بر این اساس، در حالی قیمت انواع شاخص‌های معتبر نفت خام تا چند هفته گذشته حتی تا سقف بیش از ۵۰ دلار به ازای هر بشکه افزایش یافته بود، اما در معاملات منتهی به ۲۸ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی نه تنها قیمت نفت به روند افزایشی خود به بیش از ۵۰ دلار ادامه نداد که بهای طلای سیاه با سقوطی چند دلاری در سطوح پایین‌تر از ۵۰ دلار در بازار معامله شده است.

در این بین شیب سقوط آزاد قیمت نفت خام صادراتی ایران تندتر از سایر شاخص‌های معتبر نفت جهان بوده به طوری‌که در معاملات منتهی به ۲۸ اکتبر، بهای هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران بیش از یک دلار ارزان شده است.

مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد تا ۲۸ اکتبر امسال قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران با ثبت کاهش یک دلار و سه سنت در محدوده ۴۷ دلار و ۴۱ سنت در بازار داد و ستد شده است.

از سوی دیگر قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی کشور هم با ثبت کاهش ۹۶ سنتی در محدوده ۴۶ دلار و ۲۷ سنت در بازار به مشتریان اروپایی و آسیایی عرضه شده است.

از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران ۳۹ دلار و ۷۲ سنت و متوسط قیمت هر بشکه خام سنگین صادراتی کشور ۳۷ دلار و ۶۶ سنت بوده که کماکان بالغ بر ۱۰ دلار ارزان‌تر از متوسط قیمت فروش نفت خام ایران در سال ۲۰۱۵ در بازار عرضه شده است.

جزئیات سقوط قیمت جهانی نفت

به گزارش مهر، در معاملات منتهی به ۲۸ اکتبر ۲۰۱۶ متوسط قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک با ۹۸ سنت کاهش در محدوده ۴۷ دلار و ۴۴ سنت، بهای هر بشکه نفت خام شیرین آمریکا (وست تگزاس) با یک دلار و ۱۱ سنت کاهش در محدوده ۴۹ دلار و ۴۴ سنت و متوسط قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با یک دلار و ۲۷ سنت کاهش در محدوده ۴۹ دلار و ۲۴ سنت در بازار داد و ستد شده است.

علاوه بر این، شاخص قیمت نفت خام دبی با ثبت ۸۰ سنت کاهش در محدوده ۴۸ دلار و ۵۲ سنت و شاخص نفت عمان با ثبت کاهش یک دلار و ۶ سنت در محدوده بشکه‌ای ۴۸ دلار و ۷۰ سنت در بازار معامله شده است.

مهمترین دلایل سقوط قیمت نفت

به گزارش مهر، در کنار افزایش تردید و تشکیک‌ها نسبت به اجرای «فریز» نفتی با مشارکت تمامی کشورهای عضو اوپک از جمله عراق و عربستان سعودی، پایین ماندن وضعیت تقاضا نسبت به عرضه، یکی از مهمترین دلایل سقوط قیمت نفت در بازار در معاملات منتهی به ۲۸ اکتبر ۲۰۱۶ به شمار می‌رود.

از سوی دیگر همزمان با پیشی گرفتن عرضه از تقاضای نفت، با به پایان رسیدن تعمیرات اساسی چاه‌ها در دریای شمال و افزایش تولید نفت در این حوزه و بالا رفتن ذخیره‌سازی نفت تا محدوده ۶ میلیون بشکه نفت خام بر روی دریا، یکی دیگر از مهمترین دلایل تضعیف‌کننده قیمت طلای سیاه در بازار است.

افزایش تولید نفت لیبی تا محدوده ۵۸۰ هزار بشکه در روز و تولید نفت خام نیجریه به یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز از دیگر عوامل تضعیف‌کننده قیمت نفت در بازار به شمار می‌رود؛ ضمن آنکه تا ۲۱ اکتبر ظرفیت تولید نفت خام آمریکا روزانه ۴۰ هزار بشکه افزایش یافته و به ۸.۵ میلیون بشکه نفت در روز رسیده است.

افزایش تعداد دکل‌های حفاری فعال در منطقه آمریکای شمالی شامل کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا و بازگشت ۱۴ دستگاه دکل حفاری به جمع دکل‌های فعال صنعت نفت گاز در این منطقه، باید به عنوان یکی دیگر از دلایل سقوط آزاد قیمت نفت در بازار یاد کرد.

در مجموع پیش‌بینی می‌شود در صورتی‌که تا نشست اکتبر سال جاری میلادی، اعضای اوپک بر روی اجرای طرح «فریز» نفتی به توافق جامع دست نیابند، امکان سقوط آزاد قیمت طلای سیاه حتی تا محدوده‌ای ۳۰ دلار به ازای هر بشکه وجود دارد.