درگیری در زندان «بوا ویستا» برزیل ۲۵ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، رسانه های محلی برزیل از کشته شدن دستکم ۲۵ زندانی در نتیجه شورش و وقوع درگیری بین دو باند خلافکار در زندانی در بخش شمالی این کشور خبر می دهند.

گفته می شود که هفت نفر از مقتولین در اثر قطع سر و شش نفر دیگر بر اثر سوختگی جان خود را از دست داده اند.

این حادثه که در شهر بوا ویستا -مرکز ایالت «روریما»- رخ داده است در حین ساعات ملاقات زندانیان اتفاق افتاد.

آخرین گزارش ها حاکی از خاتمه شورش و آزاد شدن دستکم ۱۰۰ گروگانی است که برای ملاقات با زندانیان به محل وقوع درگیری مراجعه کرده بودند.

این حادثه زمانی اتفاق افتاد که یک گروه از زندانیان خود را به بند دیگری که محل نگهداری گروه رقیب بود، رسانده و با آنها درگیر شدند.

به گفته شاهدان، افراد شورشی مجهز به چاقو و چماق بوده اند.

گفته می شود که در حال حاضر هزار و ۴۰۰ زندانی در ندامتگاه محل وقوع حادثه نگهداری می شوند حال آنکه ظرفیت این محل ۷۴۰ نفر است.

برزیل به لحاظ شمار زندانیان داری چهارمین رتبه در سطح جهان است و در حال حاضر ۶۰۰ هزار نفر در زندان های آن بسر می برند.

به گفته منابع آگاه، این زندان ها که معمولا پر ازدحام هستند و بودجه کمی برای اداره آنها اختصاص داده می شود، اغلب در قبضه باندهای تبهکار هستند.