حزب حاکم در انتخابات «مونته نگرو» پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی روز گذشته در مونته نگرو مشخص شد که حزب حاکم دموکرات سوسیالیست توانسته اکثریت آراء را به دست آورد.

بر اساس اعلام کمیته انتخاباتی در مونته نگرو از میان ۷۶ درصد از آراء شمارش شده، حزب حاکم توانسته ۴۱ درصد آراء را از آن خود کند.

حزب مخالف مونته نگرو «جنبش دموکراتیک» در این انتخابات ۲۰ درصد و ائتلاف جدید تحت عنوان «کلید» ۱۰ درصد از آراء را کسب کرده اند.

این در حالی است که بر اساس اعلام کمیته انتخاباتی مونته نگرو هیچ کدام از احزاب سیاسی بدون تشکیل ائتلاف نمی تواند وارد پارلمان شود.