یادواره شهید «اسماعیل اعلمی»و ۱۸۴ شهید ورزشکار اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در این مراسم برادرزاده شهید اعلمی با بیان اینکه میراث شهدا از جنس آگاهی است، تصریح کرد: مسئولیتی که شهدا به دوش ما گذاردند سنگین و نیازمند بصیرت است.

هادی اعلمی با تأکید به اینکه شهدا مرگ را به سخره گرفتند تا ما به حقارت دنیای مادی ایمان بیاوریم، ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت می‌بایست همواره زنده و جاری و ساری باشد.

وی با بیان اینکه شهادت و آرمان‌های شهدا زنده است و امروز می‌توان آن را در جنگ‌های گسترده کشورهای اسلامی مشاهده کرد، افزود: امروز ایران اسلامی امنیت خود را مدیون خون شهدا است.

اعلمی با بیان اینکه جامعه اسلامی ایرانی بیش از هر زمان دیگر امروز نیازمند فرهنگ شهادت است، افزود: پیام شهدا تقویت روح معنویت و مبارزه با کفر و استکبار است.

وی پیروی از ولایت‌فقیه را به منزله پیروی از آرمان‌های شهدا دانست و تأکید کرد: خط فکری شهدا بهترین الگو برای جوانان امروز است.