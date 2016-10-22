کمبود متخصص سرطان در استان بوشهر/ ماندگاری پزشکان غیربومی کم است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: وضعیت ابتلای به سرطان در ایران و استان بوشهر مناسب نیست و آمارهایی که به صورت رسمی و یا غیررسمی ارائه میشوند بیانگر موجی از این بیماری است که نیاز است علاوه بر حرکت در مسیر پیشگیری از این بیماری، برای درمان آن نیز اقدامات اساسی صورت گیرد.
متخصصان حوزه سلامت معتقدند که شیوع سرطان در ایران نگران کننده است و اگر وضع به همین شکل ادامه یابد، موارد مرگ و میر ناشی از ابتلا به سرطان نیز سرعت خواهد گرفت. این در حالی است که هنوز آمار دقیق و مستندی از موارد ابتلا به سرطان در کشور نداریم.
مصرف دخانیات یکی از مهمترین عوامل ابتلای به سرطان است و در استان بوشهر متاسفانه مصرف قلیان به یک فرهنگ بسیار بد در میان خانوادهها و جوانان بدل شده است که میتواند نقش مهمی در گسترش بیماری سرطان داشته باشد.
سرطان یکی از بیماریهایی است که بیمار به محض اطلاع از آن از نظر روحی و روانی تحت تاثیر قرار می گیرد و باید حمایت های لازم از وی انجام شود که یکی از این حمایتها ارائه خدمات درمانی مناسب است و این موضوع نیازمند وجود پزشکان متخصص است.
مراجعه بیماران به دیگر استانها
کمبود متخصص سرطان در استان بوشهر و به ویژه متخصص سرطان کودکان باعث بروز مشکلاتی برای بیماران شده که نیاز است تلاشهای لازم برای رفع این مشکل انجام شود.
کمبود متخصص سرطان باعث بهوجود آمدن کسب و کارهای جدید برای برخی افراد شده است و شاهد دلالیهای نوبت برای پزشکان دیگر استانها هستیمیکی از فعالان انجمنهای بیماران سرطانی در استان بوشهر به کمبود متخصص سرطان در استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع باعث شده تا بسیاری از بیماران نیازمند حضور در دیگر استانها برای درمان سرطان خود باشند.
زمانی ادامه داد: کمبود متخصص سرطان باعث بهوجود آمدن کسب و کارهای جدید برای برخی افراد شده است و شاهد دلالیهای نوبت برای پزشکان دیگر استانها هستیم. اجاره خانه مبله و دیگر موضوعات نیز به این دلالیها اضافه شده است.
پزشک متخصص سرطان کودک نداریم
یکی دیگر از فعالان انجمنهای بیماران سرطانی در استان بوشهر نیز خواستار تلاش ویژه برای حضور متخصص سرطان در استان شد و گفت: هم اکنون در استان بوشهر پزشک متخصص سرطان کودکان در استان نداریم.
سعادتمند اضافه کرد: مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اعلام میکنند که میخواهند بچههای استان در رشتههای مورد نظر تخصص بگیرند تا نیاز استان به متخصص رفع شود ولی بیماران نمیتوانند صبر کنند تا این کمبودها در سالهای آینده رفع شود.
وی بیان کرد: یکی از پزشکان متخصص سرطان استان اعلام کرده است که افراد زیر ۱۴ سال را ویزیت نمیکند؛ کودکان سرطانی چقدر باید در مسیر دیگر استانها برای درمان خود رفت و آمد کنند؟
این فعال اجتماعی حوزه بیماری سرطان افزود: افزایش قیمت داروهای سرطان یکی دیگر از مشکلات بیماران است.
متخصصان سرطان بیشتر میشوند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رفع کمبود متخصص در استان بوشهر اظهار داشت: در سالهای اخیر شاهد افزایش پزشکان متخصص و فوق تخصص در گرایشهای مختلف در استان هستیم.
علیرضا رئیسی اضافه کرد: تنوع بیماریها باعث شده است تا تخصصهای پزشکی نیز متنوع باشد و تلاش داریم که همه تخصصها بر اساس میزان نیاز در استان حضور داشته باشند.
وی بیان کرد: یک فوق تخصص خون و سرطان جدید وارد استان شده است و به درمان بیماران این حوزه کمک بسیار خوبی خواهد کرد.
هماکنون در استان بوشهر ۳ پزشک متخصص سرطان و یک پزشک متخصص سرطان اطفال فعالیت دارند و ۲ متخصص خون و سرطان کودک نیز در آینده وارد استان میشوندرئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: برای رفع کمبود متخصص در استان نیاز است که فرزندان این استان در تخصصهای مختلف آموزش ببینند و متخصص شوند که تا سال آینده دو نفر بومی استان بوشهر در رشته سرطان کودکان فوق تخصص میگیرند و وارد استان میشوند.
وی افزود: هماکنون در استان بوشهر ۳ پزشک متخصص سرطان و یک پزشک متخصص سرطان اطفال فعالیت دارند و ۲ متخصص خون و سرطان کودک نیز در آینده وارد استان میشوند.
ماندگاری پزشکان متخصص در استان بوشهر پائین است و باید راهکارهای مناسبی برای افزایش زمان ماندگاری پزشکان متخصص غیربومی و همچنین تولید نیروهای متخصص بومی اتخاذ شود.
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