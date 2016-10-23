به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نوبل در برابر اظهار نظر یکی از اعضای آکادمی که روز پیش سکوت باب دیلن درباره اهدای جایزه ادبی نوبل به وی را خودخواهانه و بی‌ادبانه خوانده بود اعلام کرد: نظر پر واستبرگ بازتاب دهنده نظر آکامی نیست و به خود وی ارتباط دارد.

سارا دانیوس دبیر آکادمی نوبل با صدور بیانیه‌ای در این باره گفت: نویسنده‌ای که جایزه نوبل دریافت می‌کند، می‌تواند در این باره نظر خودش را داشته باشد و آکادمی هرگز نظر خود را بر تصمیم برنده جایزه تحمیل نمی‌کند.

در حالی که باب دیلن ۷۵ ساله امسال به‌عنوان برنده نوبل انتخاب شد، او هیچ واکنشی به این جایزه نشان نداده و دیروز در پاسخ به اظهار نظر عضو آکادمی، حتی خبر برنده شدنش را از وب سایت خود برداشت.

باب دیلن که برای سرودن ترانه‌هایش این جایزه را دریافت کرده، برای خلق بیان جدید شاعرانه در سنت شعری بزرگ آمریکایی شایسته دریافت این جایزه شناخته شد.

هر سال مراسم اهدای جایزه نوبل در سالگرد درگذشت آلفرد نوبل یعنی روز دهم دسامبر با حضور پادشاه سوئد برگزار می‌شود تا برندگان یک دیپلم، یک مدال و یک چک نقدی را دریافت کنند. این برنامه با حضور ۱۳۰۰ نفر در سیتی هال استکهلم برگزار می‌شود. .

دیلن که هیچ پاسخی به این انتخاب نداده، نخستین فردی است که چنین رفتاری را در پیش گرفته است. ژان پل سارتر نویسنده و فیلسوف فرانسوی سال ۱۹۶۴ اعلام کرد از گرفتن جایزه خودداری می‌کند.