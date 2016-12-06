باب دیلن متن سخنرانی نوبل را نوشت/ سخنران مشخص نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، سایت رسمی نوبل دیروز در توییتری اعلام کرد دیلن برنده امسال این جایزه متن سخنرانی خود را آماده کرده و این متن ۱۰ دسامبر در استکهلم خوانده خواهد شد.

در این توییت نه اعلام شده چه کسی در این مراسم حاضر خواهد بود و نه اعلام شده چه کسی این متن را می‌خواند.

متن این توییت چنین است: «باب دیلن برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۶، متن سخنرانی را که در مراسم نوبل در تاریخ ۱۰ دسامبر خوانده خواهد شد، تهیه کرده است».

دیلن تاکنون برخلاف برندگان پیشین این جایزه رفتار کرده و پس از اعلام نامش به عنوان برنده امسال، تا مدتی هیچ چیزی در این باره اظهار نکرد و واکنشی نشان نداد و تنها خبر اعلام نام خود به عنوان برنده نوبل را در وب‌سایت شخصی‌اش قرار داد.

سرانجام او پس از دو هفته سکوت با سارا دانیوس دبیر آکادمی تماس گرفت و گفت «بسیار قدردان این افتخار هستم. شنیدن این خبر دهان مرا بسته بود». او در گفتگوی جداگانه‌ای با تلگراف گفته بود در صورتی که بتواند در مراسم شرکت می‌کند. اما سپس به آکادمی اعلام کرد قادر نیست در مراسم شرکت کند و در فرصت دیگری به استکهلم خواهد رفت.

اکنون آنچه روشن شده این است که متن سخنرانی آماده است گرچه دیلن آن را در مراسم ادا نخواهد کرد.

آکادمی نوبل در یک پست توییتری دیگر اعلام کرده است پتی اسمیت موسیقیدان و نویسنده در این مراسم یکی از ترانه‌های باب دیلن را اجرا خواهد کرد. ترانه «یک باران سخت می‌خواهد ببارد» را دیلن برای تقدیر از خانم اسمیت ۶۹ ساله که در سال ۲۰۱۰ برنده جایزه ملی کتاب آمریکا برای نوشتن خاطراتش با عنوان «فقط بچه‌ها» شده بود، سرود. این کتاب با همکاری دیلن نوشته شد که خود را از طرفداران دیرین خانم اسمیت می‌داند.

دیلن ۷۵ ساله در ماه اکتبر از سوی آکادمی نوبل برای «خلق یک بیان جدید شاعرانه در سنت ترانه‌سرایی آمریکایی» به عنوان برنده این جایزه معرفی شد.