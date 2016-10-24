برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه، ۱۲۰ شرکت خارجی از کشورهایی مانند ترکیه، اتریش، چین، فرانسه، اسپانیا، بلژیک، ایتالیا، دانمارک، هلند، آلمان، برزیل، استرالیا، هند، کره، مجارستان، تایوان، رومانی، آرژانتین و ژاپن حضور دارند. ضمن اینکه ۳۶۰ شرکت داخلی نیز جدیدترین محصولات تولیدی و پژوهشی اعم از ماشین آلات، تجهیزات و خدمات مرتبط، انواع تجهیزات مورد نیاز صنایع دامپروری و مکملهای خوراکی، دامپزشکی و واکسنهای دامی، دارو و مکملهای غذایی، فرآوردهها و تولیدات لبنی، انواع خوراک دام و مکمل، ماشین آلات و تجهیزات، داروهای دامپزشکی و ضد عفونی کنندهها، مکملها و افزودنیهای خوراک دام و طیور، تجهیزات و لوازم مرغداری، تجهیزات و ماشین آلات دامپروری و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی خود را به نمایش میگذارند.
در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، فراوردههای لبنی و صنایع وابسته زمینه برای معرفی توانمندیها و دستاوردهای متخصصان کشور در حوزههای مختلف و در راستای افزایش سطح مبادلات تجاری فراهم شده است.
توسعه صادرات غیر نفتی، آشنایی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان با آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی این حوزهها، اشتغال و کارآفرینی، ارتقای دانش و تبادل اطلاعات بین شرکت کنندگان، از دیگر اهداف این نمایشگاه است.
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، فراوردههای لبنی و صنایع وابسته و نخستین نمایشگاه خوراک و آبزیان ششم تا دهم آبان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ایران برگزار خوهد شد.
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