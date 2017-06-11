عضویت دوباره ایران در فدراسیون بین المللی خوراک دام پس از ۱۱ سال

مجید موافق قدیری در گفتگو با مهر از پیوستن دوباره ایران به معتبرترین نهاد مدنی تصمیم گیر بخش خصوصی در عرصه خوراک دام دنیا خبر داد و اظهارداشت: اولین بار صنعت خوراک دام ایران در سال ۲۰۰۳ عضو این نهاد معتبر بین المللی شد اما به دلایل تحریم این تعامل و همکاری به مدت ۱۱ سال قطع شده بود.

وی افزود: توسعه روابط اقتصادی خوراک دام ایران در سطح بین الملل از مهمترین اولویت‌های انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در سال ۹۶ است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان ساخت: خوراک دام مهمترین و استراتژیک ترین فاکتور در امنیت غذایی و ایمنی غذا ایفای نقش می‌کند و نقش اساسی در تولید اقتصادی پروتئین حیوانی در سراسر دنیا دارد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه ۲۵ درصد از نیروی ماهر، تکنسین، مدیران و متخصصان ۱۳۰ کشور جهان به طور مستقیم در صنعت خوراک دام فعالیت می‌کنند، گفت: اعضای فدراسیون بین المللی خوراک دام در سال گذشته بیش از یک میلیارد تن خوراک دام صنعتی با گردش مالی بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: فدراسیون بین المللی خوراک دام(IFIF) از انجمن‌های منطقه‌ای و بین المللی از سراسر دنیا تشکیل شده و به عنوان یک نهادی که وضعیت خوراک دام را ساماندهی می‌کند با کلیه اعضای خودش در سراسر جهان همکاری منظم و تنگاتنگ دارد.

موافق قدیری تاکید کرد: جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ به حدود ۹ میلیارد نفر می‌رسد و تقاضای بیشتری برای پروتئنی حیوانی همچون گوشت گاو، طیور و آبزیان وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در برنامه‌های این فدراسیون بین المللی، مدیریت و تامین خوراک ایمن و پایدار برای خارج شدن از این چالش اساسی به روش پایدار و مطمئن دیده می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحدFAO پیش بینی کرده در سال ۲۰۵۰ باید ۶۰ درصد غذای بیشتری تولید شود و گزارشات آنها نشان می‌دهد که تولید پروتئین حیوانی نسبت به حلقه‌های دیگر رشد بالاتری خواهد داشت. البته تحقیقات فدراسیون بین المللی خوراک دام گویای ارقامی بالاتر از فائو است و نشان می دهد که تولید گوشت مرغ، گوشت گاو و لبنیات رشد دو برابری و تولید گوشت آبزیان رشد سه برابری خواهند داشت.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اعلام کرد: بنا داریم با مشارکت این فدراسیون، استانداردهای خوراک دام در ایران را با تنظیم مقررات و استانداردهای فراملی و ملی بالا برده تا سلامتی دام و انسانها در حلقه‌های مختلف زنجیره پروتئین حیوانی کشور حاصل و تجارت مطمئن، شفاف و رقابت پذیری نصیب واحدهای تولید خوراک دام ایرانی در عرصه داخلی و بین المللی شود.

موافق قدیری اظهار داشت: IFIF نقش پررنگی در ترویج راه حل‌های مبتنی بر علم و دانش و به اشتراک گذاشتن اطلاعات برای تولیدکنندگان خوراک دام، پرورش دهندگان و نهادهای مسئول مقررات در نهادهای بین المللی همچون FAO و OIE ایفا می‌کند و عضویت انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در این فدراسیون می‌تواند بسیاری از مشکلات کسب و کار تجار ایرانی در عرصه بین الملل را تسهیل کند.