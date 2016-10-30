به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، طه حسین، ادیب و منتقد و محقق مصری (۱۸۸۹-۱۹۷۳م) است که با وجود اینکه بینایی خود را در سه‌سالگی از دست داده بود، با نبوغ خاصی که داشت توانست عنوان نخستین فارغ‌التحصیل دوره دکتری در دانشگاه قدیم مصر را به خود اختصاص دهد. وی پس از آن تحصیلات خود را در دانشگاه مونپلیه و سپس در دانشگاه سوربن ادامه داد و در سال ۱۹۱۸ با دفاع از رساله خود در موضوع فلسفه اجتماعی ابن‌خَلدون، به اخذ درجه دکتری نائل آمد.

مجموعه حاضر شامل گفتارهایی است که وی در سال ۱۹۲۷م در صدر کتاب معروف خود، درباره ادب جاهلی (فی الأدب الجاهلی)، املا کرده است. مقصود او از این گفتار نقد روش‌های مرسوم و متعارف در تألیف و تدریس تاریخ ادبیات در مصر زمان او بوده است. این نقد از حیث تأکید بر صحیح‌ترین روش‌های پژوهش و تتبع در تاریخ‌نگاری ادبیات و اقتضائات علمی و ذوقی آن، و لزوم پرهیز از مسامحه و آسان‌پنداری در تدریس و تدوین تاریخ ادب، روشنگر و راهگشاست.

این مجموعه در ۹ گفتار تدوین شده که فهرست آن عبارت است از: درس ادبیات در مصر؛ راه و روش اصلاح؛ فرهنگ و درس ادبیات؛ ادبیات؛ رابطه ادبیات و تاریخ ادبیات؛ ادبیات انشایی و ادبیات توصیفی؛ معیارهای تاریخ ادبی (معیار سیاسی، معیار علمی، معیار ادبی)؛ تاریخ‌نگاریِ ادبیات عربی کی دست خواهد داد؟؛ آزادی و ادبیات.

کتاب ادبیات و تاریخ‌نگاری آن، نوشته طه حسین و با ترجمه موسی اسوار، عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که انتشارات فرهنگستان آن منتشر کرده است.

نقد و بررسی کتاب «ادبیات و تاریخ نگاری آن» ساعت 16 تا 18 فردا دوشنبه 10 آبان با حضور احمد سمیعی گیلانی، موسی اسوار و محمد دهقانی در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 برگزار می‌شود.