به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که آمریکا در حال بازنگری در سطح و گستره حضور نظامی خود در کویت است.

بر اساس این گزارش، پنتاگون پیش از آغاز جنگ با ایران نیز موضوع کاهش نیروهای آمریکایی در کویت را بررسی می‌کرد، اما پس از حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا، حضور نظامی واشنگتن در این کشور را با هدف کاهش خطرات و آسیب‌پذیری نیروهای آمریکایی محدود کرده است.

یک مقام آمریکایی نیز در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال تأکید کرد که واشنگتن روابط قدرتمندی با کویت دارد و این کشور در زمینه تقویت ثبات منطقه‌ای شریک آمریکا بوده است.