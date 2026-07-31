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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۳

وال‌استریت ژورنال: آمریکا در حال بازنگری حضور نظامی خود در کویت است

وال‌استریت ژورنال: آمریکا در حال بازنگری حضور نظامی خود در کویت است

منابع آمریکایی از بررسی کاهش حضور نظامی واشنگتن در کویت خبر داده‌اند؛ اقدامی که به گفته آنها پیش از جنگ با ایران نیز در پنتاگون مطرح بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که آمریکا در حال بازنگری در سطح و گستره حضور نظامی خود در کویت است.

بر اساس این گزارش، پنتاگون پیش از آغاز جنگ با ایران نیز موضوع کاهش نیروهای آمریکایی در کویت را بررسی می‌کرد، اما پس از حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا، حضور نظامی واشنگتن در این کشور را با هدف کاهش خطرات و آسیب‌پذیری نیروهای آمریکایی محدود کرده است.

یک مقام آمریکایی نیز در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال تأکید کرد که واشنگتن روابط قدرتمندی با کویت دارد و این کشور در زمینه تقویت ثبات منطقه‌ای شریک آمریکا بوده است.

کد مطلب 6904114

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    نظرات

    • NP NL ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      0 0
      پاسخ
      کاهش بده !؟ جمع کن گور خودشو نظامی های خودشو از عراق جمع کنه ببره به اون جغرافیای کثیف خودش هر وحشیگری یاغی گری داره تو جغرافیا کشور خودش مرتکب بشه انجام بده ..

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