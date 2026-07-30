به گزارش خبرنگار مهر، شادمان اسدی عصر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: حادثه برخورد یک دستگاه پژو پارس با یک دستگاه تریلی ساعت ۱۵:۱۸ روز پنجشنبه در کیلومتر ۳۲ محور سنندج–مریوان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شویشه به محل حادثه اعزام شد و پس از حضور در صحنه، ارزیابی اولیه و اقدامات امدادی لازم را آغاز کرد.
سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلالاحمر کردستان با بیان اینکه این حادثه سه حادثهدیده داشت، گفت: در این سانحه یک نفر مصدوم شد که پس از دریافت خدمات اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
اسدی ادامه داد: نجاتگران هلالاحمر با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی، عملیات رهاسازی و امدادرسانی را در محل حادثه با موفقیت به پایان رساندند و این عملیات ساعت ۱۶:۲۰ خاتمه یافت.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله ایمن و توجه به شرایط مسیر، از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنند.
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