تلاش شبانه راهداران برای بازگشایی محور بندرترکمن–بندرگز

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی از ادامه عملیات گسترده راهداران برای پاکسازی محور بندرترکمن–بندرگز خبر داد و گفت: به دنبال بارندگی‌های شدید محلی و وقوع سیلاب، نیروهای راهداری در قالب طرح واکنش سریع و مدیریت بحران، از نخستین ساعات حادثه در محل حاضر شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع سیلاب، هشت دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهداری شامل بیل مکانیکی، گریدر، لودر و کامیون به همراه چهار اکیپ گشت راهداری به منطقه اعزام شدند تا عملیات پاکسازی مسیر، بازگشایی دهانه پل‌ها و جمع‌آوری رسوبات و بقایای ناشی از سیلاب را آغاز کنند.

وی افزود: بارندگی‌های شدید عصر پنجشنبه در ارتفاعات بندرگز و طغیان رودخانه سرمحله، موجب ورود حجم زیادی از گل‌ولای، شاخ و برگ و تنه درختان به محور بندرگز–بندرترکمن شد؛ به‌گونه‌ای که بیش از دو کیلومتر از این مسیر و همچنین بخشی از مسیر راه‌آهن بر اثر رسوبات انباشته شده، مسدود شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به تداوم عملیات نیروهای راهداری اظهار کرد: پاکسازی کامل مسیر با استفاده از ماشین‌آلات سنگین در حال انجام است و راهداران تا بازگشت شرایط عادی و تأمین ایمنی کامل مسیر، در منطقه مستقر خواهند بود.

مصدقی با بیان اینکه حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای در اولویت قرار دارد، گفت: محور بندرترکمن–بندرگز تا پایان عملیات پاکسازی به‌صورت موقت مسدود شده است و پس از رفع کامل آثار سیلاب و اطمینان از ایمنی تردد، بازگشایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان بدون مشکل و به‌صورت عادی جریان دارد، اما با توجه به ناپایداری شرایط جوی، از رانندگان درخواست می‌شود ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با احتیاط بیشتری در محورهای استان تردد کنند.