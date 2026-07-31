به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس آلارت، در سالهای اخیر، مطالعات متعددی نشان دادهاند که سطح پایین ویتامین D در بزرگسالان مسن با افزایش خطر اختلال شناختی و زوال عقل بالینی مرتبط است.
با این حال، آنچه هنوز نامشخص است این است که آیا سطح ویتامین D ممکن است از مغز در میانسالی محافظت کند، و آیا بزرگسالان میانسال با سطح ویتامین D سالم ممکن است شانس بهتری برای جلوگیری از بیماریهایی مانند بیماری آلزایمر با افزایش سن داشته باشند.
محققان دریافتند که سطح سالم ویتامین D در میانسالی با کاهش سطح رسوبات پروتئین سمی تاو- یک نشانگر زیستی شناخته شده آلزایمر- در هنگام افزایش سن افراد مرتبط است.
«امر مکگراث»، متخصص مغز و اعصاب و نویسنده ارشد از دانشگاه گالوی ایرلند، میگوید: «ویتامین D در میانسالی میتواند عامل مهمی برای محافظت از سلامت مغز در آینده باشد.»
وی در ادامه می افزاید: «در حالی که تحقیقات قبلی، کمبود ویتامین D در بزرگسالان بالای ۷۰ سال را با افزایش خطر ابتلا به زوال عقل مرتبط دانسته است، این مطالعه از اولین مطالعاتی است که به بررسی بزرگسالان جوانتر در میانسالی، حدوداً با میانگین سنی ۳۹ سال، پرداخته است.»
در این مطالعه، محققان بخشی از شرکتکنندگان از مطالعه قلب فرامینگهام مستقر در ایالات متحده را تجزیه و تحلیل کردند و نمونهای از ۷۹۳ زن و مرد را که هیچکدام از آنها زوال عقل نداشتند، بررسی کردند.
وقتی شرکتکنندگان به طور متوسط ۳۹ سال سن داشتند، سطح ویتامین D آنها از طریق آزمایش خون تجزیه و تحلیل شد.
حدود ۱۶ سال بعد، حدود ۴۳۰ نفر از همان گروه در اسکن توموگرافی انتشار پوزیترون (PET) مغز شرکت کردند و علائم تائو یا آمیلوئید بتا، تودههای پروتئینی که مدتهاست در بیماری آلزایمر نقش دارند، در آنها ارزیابی شد.
در حالی که هیچ همبستگی برای بتا آمیلوئید در گروه فرامینگهام یافت نشد، تجزیه و تحلیل نشان داد که شرکتکنندگانی که در ابتدای آزمایش سطح بالاتری از ویتامین D داشتند، در پیگیری ۱۶ ساله رسوبات تاو کمتری داشتند.
به گفته محققان، با توجه به ماهیت مشاهدهای مطالعه، نمیتوانیم با اطمینان بگوییم که سطح بالاتر ویتامین D در میانسالی به نحوی تشکیل پروتئینهای مضر تاو را کاهش میدهد.
اما نتایج نشان میدهد که مطمئناً این یک احتمال است - و چیزی است که محققان میتوانند در آزمایشهای آینده آن را آزمایش کنند.
مکگراث میگوید: «اگرچه این یافتهها بسیار جالب هستند، اما فقط ارتباط بین ویتامین D و علائم اولیه زوال عقل در مغز را نشان میدهند.»
وی در ادامه می افزاید: «مطالعات بیشتر، به عنوان مثال، یک کارآزمایی بالینی، برای تعیین اینکه آیا مکملهای ویتامین D میتوانند از زوال عقل جلوگیری کنند، مورد نیاز خواهد بود.»
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