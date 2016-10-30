«الشباب» یک شهر در سومالی را به تصرف خود درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروه تروریستی «الشباب» امروز یکشنبه شهر «گوف گادود» در شمال غرب سومالی را از کنترل نیروهای دولتی خارج کرده و به تصرف خود درآورد.

به گفته یک منبع نظامی، تروریست های الشباب شهر گوف گادود را در حوالی صبح مورد یورش قرار داده و نیروهای دولتی نیز پس از اندکی مقاومت، تصمیم به عقب نشینی گرفتند.

گوف گادود در ۲۵۰ کیلومتری شمال غرب «موگادیشو» پایتخت سومالی قرار دارد.

الشباب صحت این حمله را مورد تایید قرار داده و شمار نظامیان سومالیایی که در اثر ان کشته شده اند، هفت نفر اعلام می کند.