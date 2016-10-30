۹ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۵۵

مدیرکل ارشاد منطقه آزاد اروند:

اربعین حرکتی مردمی است نه دولتی/ رسانه ها اخبار شفاف منعکس کنند

خرمشهر ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند با تاکید بر اینکه اربعین حرکتی مردمی است نه دولتی، از رسانه ها خواست تصویر روشنی از فضا به گونه ای که هست ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایون قنواتی عصر امروز یکشنبه در جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد اربعین خرمشهر با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن جلسات سازمان صدا و سیمای مرکز آبادان، اظهار کرد: اربعین اتفاقی است که از علاقه ارادت وعشق سرچشمه می گیرد و به عنوان مدیران و برنامه ریزان نمی توان نوع خدمات را طراحی کرد و هیچکس از قبل آگاهی دقیقی از اربعین نداشته است.

وی ادامه داد: عمده اتفاقاتی که در سال های گذشته افتاد عمدتا اعتقادی و مردمی بود و هر ساله سعی شده که زوار امام حسین(ع) با آرامش بیشتری حرکت کنند اما باید پذیرفت که کاستی هایی وجود داشته و آن هم به دلیل مردمی بودن کاراست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند با تاکید بر اینکه اربعین حرکتی مردمی است نه دولتی، از رسانه ها خواست تصویر روشنی از فضا به گونه ای که هست ارائه کنند و نقش مردم را در شکل گیری این حرکت عظیم نشان دهند.

قنواتی در ادامه، از ورود هنرمندان در بحث اربعین خبر داد و عنوان کرد: هنرمندان ما نیز در کنار مردم، آثار فرهنگی و هنری را در این زمینه تولید کرده اند و امسال قرار است در این ایام، شب شعر برگزار کنند و گروه های تعزیه و عکاسی نیز در مرز فعالیت داشته باشند.

وی بر لزوم ثبت و ضبط این مانور عظیم تشییع تاکید کرد و با بیان اینکه همه از جمله خبرنگاران و هنرمندان باید به انعکاس آن کمک کرده و تلاش شود تا به یک فرهنگ، آیین و آداب و سنت ها رسید، پیوندهای بین مسلمانان و شیعه و سنی معرفی شود، متذکر شد: این پیام جز با وحدت و همبستگی به وجود نمی آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند در پایان بیان کرد: طیف مختلفی اشخاص از گروه های سنی و قومیت های ایرانی و غیرایرانی در اربعین شرکت دارند و می توان با عاشقانه خدمت کردن خالق حماسه بود.

اخبار فضای مجازی باید از کانال فرمانداری رد شوند

ولی اله حیاتی نیز در این جلسه اظهار کرد: انتشار خبر نادرست ممکن است تبعات بد و گاهی جبران ناپذیری در برداشته باشد.

وی افزود: از سوی صدا و سیما به لحاظ محدودیت های آن جای نگرانی نیست اما سایر رسانه ها باید پیش از نشر خبری با منبع نامعتبر با نماینده فرمانداری در ارتباط و پس از تایید صحت آن خبر نسبت به نشر آن اقدام کنند.

فرماندار خرمشهر با بیان اینکه اطلاع رسانی نخستین و مهمترین عنصر در برگزاری هر برنامه است، بر لزوم اطلاع رسانی از زوایای مختلف تاکید کرد.

حیاتی از رسانه های خواست نگاه مثبتی به مقوله اربعین داشته باشند و عنوان کرد: امسال تمام تمهیدات برای تردد در مرز شلمچه اندیشیده شده که باید به نحوی مطلوب اطلاع رسانی شود و سعی در برجسته کردن نقاط قوت داشت.

وی افزود: همچنین اگر کاستی هایی در روند خدمات رسانی وجود دارد پیش از آغاز موسوم اربعین اطلاع دهند.

