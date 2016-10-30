اربعین حرکتی مردمی است نه دولتی/ رسانه ها اخبار شفاف منعکس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، همایون قنواتی عصر امروز یکشنبه در جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد اربعین خرمشهر با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن جلسات سازمان صدا و سیمای مرکز آبادان، اظهار کرد: اربعین اتفاقی است که از علاقه ارادت وعشق سرچشمه می گیرد و به عنوان مدیران و برنامه ریزان نمی توان نوع خدمات را طراحی کرد و هیچکس از قبل آگاهی دقیقی از اربعین نداشته است.

وی ادامه داد: عمده اتفاقاتی که در سال های گذشته افتاد عمدتا اعتقادی و مردمی بود و هر ساله سعی شده که زوار امام حسین(ع) با آرامش بیشتری حرکت کنند اما باید پذیرفت که کاستی هایی وجود داشته و آن هم به دلیل مردمی بودن کاراست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند با تاکید بر اینکه اربعین حرکتی مردمی است نه دولتی، از رسانه ها خواست تصویر روشنی از فضا به گونه ای که هست ارائه کنند و نقش مردم را در شکل گیری این حرکت عظیم نشان دهند.

قنواتی در ادامه، از ورود هنرمندان در بحث اربعین خبر داد و عنوان کرد: هنرمندان ما نیز در کنار مردم، آثار فرهنگی و هنری را در این زمینه تولید کرده اند و امسال قرار است در این ایام، شب شعر برگزار کنند و گروه های تعزیه و عکاسی نیز در مرز فعالیت داشته باشند.

وی بر لزوم ثبت و ضبط این مانور عظیم تشییع تاکید کرد و با بیان اینکه همه از جمله خبرنگاران و هنرمندان باید به انعکاس آن کمک کرده و تلاش شود تا به یک فرهنگ، آیین و آداب و سنت ها رسید، پیوندهای بین مسلمانان و شیعه و سنی معرفی شود، متذکر شد: این پیام جز با وحدت و همبستگی به وجود نمی آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند در پایان بیان کرد: طیف مختلفی اشخاص از گروه های سنی و قومیت های ایرانی و غیرایرانی در اربعین شرکت دارند و می توان با عاشقانه خدمت کردن خالق حماسه بود.

اخبار فضای مجازی باید از کانال فرمانداری رد شوند

ولی اله حیاتی نیز در این جلسه اظهار کرد: انتشار خبر نادرست ممکن است تبعات بد و گاهی جبران ناپذیری در برداشته باشد.

وی افزود: از سوی صدا و سیما به لحاظ محدودیت های آن جای نگرانی نیست اما سایر رسانه ها باید پیش از نشر خبری با منبع نامعتبر با نماینده فرمانداری در ارتباط و پس از تایید صحت آن خبر نسبت به نشر آن اقدام کنند.

فرماندار خرمشهر با بیان اینکه اطلاع رسانی نخستین و مهمترین عنصر در برگزاری هر برنامه است، بر لزوم اطلاع رسانی از زوایای مختلف تاکید کرد.

حیاتی از رسانه های خواست نگاه مثبتی به مقوله اربعین داشته باشند و عنوان کرد: امسال تمام تمهیدات برای تردد در مرز شلمچه اندیشیده شده که باید به نحوی مطلوب اطلاع رسانی شود و سعی در برجسته کردن نقاط قوت داشت.

وی افزود: همچنین اگر کاستی هایی در روند خدمات رسانی وجود دارد پیش از آغاز موسوم اربعین اطلاع دهند.