دریافت مدال نقره جشنواره عکس گرجستان توسط عکاس ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن سینمای جوانان ایران، سعید عرب زاده دارنده نشان آرتیست فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی، مدرس و مسئول بخش عکس انجمن سینمای جوانان استان بوشهر مدال نقره جشنواره بین‌المللی عکس گرجستان را کسب کرد. این جشنواره زیر نظر فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی و انجمن عکس گرجستان برگزار شد.

این هنرمند در جشنواره بین‌المللی عکس کودک صربستان و روسیه، شایسته تقدیر در بخش کودک شد. این جشنواره در ۵ بخش زیر نظر فدراسیون ‌بین‌المللی هنر عکاسی، انجمن عکاسان امریکا و انجمن عکاسی صربستان برگزار شد.

آثار این هنرمند همراه با ۴۷ عکاس ایرانی و عمانی در نمایشگاه بین‌المللی گروهی عکس دوستی و همبستگی ایران و عمان نیزحضور داشت. این نمایشگاه با همکاری «کلوپ عکس فوکوس» و «جمعیت عکاسی عمان» زیر نظر «فیاپ» در گالری ایده پارسی برگزار شد.

نمایشگاه عکس «دوستی و همبستگی ایران و عمان» پس از برگزاری در ایران، در مرکز نمایشگاهی فیاپ در خاورمیانه در کشور عمان نیز برگزار خواهد شد.