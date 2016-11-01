طرحهای حمل ونقل ترکیبی درهرمزگان اجرا شود/لزوم ایجاد بنادر هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی عصر سه شنبه در نشست شورای حمل نقل و استان هرمزگان با تاکید بر اینکه نیاز است به سمت ایجاد بنادر کاملا هوشمند گام برداریم، عنوان کرد: در این زمینه باید هدف گذاری کنیم و بنادر به صورت یکپارچه هوشمندسازی شوند.

وی ادامه داد: به اندیشه روشنی برای بنادر نیاز داریم و باید دید تجاری و بازرگانی داشته باشیم و نباید تنها پروژه محور باشیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هزینه نگه داری جاده ها بسیار فزاینده است، تصریح کرد: سهم آزاد راه ها باید هر سال افزایش یابد و از تبدیل جاده ها به آزاد راه استقبال می کنیم و در این صورت سطح خدمت نیز افزایش پیدا می کند.

آخوندی با اشاره اهمیت سیستم حمل و نقل ترکیبی، اظهار داشت: مسائل اجرای حمل و نقل ترکیبی در استان هرمزگان باید به طور جدی مطرح و پیگیری شود و ترکیب ریل و دریا به خصوص در حوزه مسافری می تواند موجب توسعه گردشگری شود.

وی با بیان اینکه ناوگان هوایی کشور در حال تجهیز است، اضافه کرد: در حمل و نقل هوایی باید طرح مناسبی برای جذب سرمایه گذار در استان هرمزگان داشته باشیم و می توان در این حوزه فراخوان بین المللی جذب سرمایه گذار اعلام کرد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: آزمایشگاه فنی مکانیک خاک نیز به خوبی تجهیز شده و باید از این تجهیزات استفاده کرد.