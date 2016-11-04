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۱۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اعلام کرد:

افزایش میزان تفکیک پسماند از مبدا با سیستم توزین پسماند آنلاین

افزایش میزان تفکیک پسماند از مبدا با سیستم توزین پسماند آنلاین

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از رسیدن رقم تفکیک پسماند از مبدا به عدد۲۱ درصد در شهر تهران خبر داد و گفت: این عدد دستاورد استفاده از سیستم توزین پسماند آن لاین است .

به گزارش خبرگزاری مهر ،حسین جعفری  با اشاره به سیستم توزین پسماند در مناطق ۲۲گانه در شهر تهران گفت: در حال حاضر در بحث تفکیک از مبدا به عدد ۲۱ درصد رسیده ایم که این موضوع نشان از افزایش پسماند خشک و تر در مناطق پایتخت دارد.

وی با تاکید بر اینکه این سیستم به صورت آنلاین از سال گذشته برای جمع آوری پسماندهای شهر تهران راه اندازی شده است، خاطر نشان کرد: میزان پسماند روزانه و در هر ساعت در مناطق و نواحی رصد خواهند شد و این طرح می تواند کمک زیادی برای برنامه ریزی های آینده باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه این طرح می تواند کمک موثری به بخش خصوصی برای رفت و روب شهر باشد، تاکید کرد: امحای این میزان زباله در خط نهایی نیز با بالاترین میزان ممکن انجام می پذیرد.

جعفری با اشاره به اینکه این سیستم به صورت آنلاین توسط سازمان فن آوری شهر تهران طراحی و اجرا شده است، خاطر نشان کرد: با مدیریت سازمان پسماند بر روی این طرح تاکنون نتایج مثبتی را دریافت کرده ایم.

وی در پایان اضافه کرد: پیمانکاران، دستگاه های نظارتی و شهرداران مناطق با استفاده از این سیستم می توانند اطلاعات مورد نیاز را از این سیستم آنلاین دریافت کنند.  

کد مطلب 3814839
نورا حسینی

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