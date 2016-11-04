همایش سه ساله های حسینی در استان تهران/معصومیت هایی که نمایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اولین جمعه از ماه صفر و طبق یک سنت چندین ساله، همایش سه ساله های حسینی همزمان با سراسر کشور در برخی نقاط استان تهران برگزار شد.

پایتخت نشینان و برخی شهرستان های استان تهران در اولین جمعه ماه صفر میزبان سه ساله هایی بودند که آمدند تا اعلام کنند راه و مسیر عاشورا کربلا هیچگاه به فراموشی سپرده نمی شود.

حضور مادران به همراه سه ساله های خود نیز نشان دهنده عمق باور خانواده های ایرانی به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بود.

برخی امامزادگان، هیئات مذهبی و اماکن مقدس در اولین جمعه ماه صفر میزبان همایش سه ساله های حسینی با محوریت حضرت رقیه(س) بود.

حاضران در همایش سه ساله های حسینی در سوگ غربت و مظلومیت شهدای کربلا بویژه حضرت رقیه(س) به سر و سینه زده و اشک ماتم ریختند.

همایش سه ساله های حسینی در امامزاده زید ابوالحسن ورامین

در شهرستان ورامین نیز امامزاده زید ابوالحسن(ع) عصر جمعه میزبان سه ساله های حسینی بود که به همراه پدران و مادران خود در این مراسم معنوی شرکت کرده بودند.

مادران ورامینی در این مراسم اعلام کردند که تلاش می کنند تا سه ساله های خود را با مکتب اهل بیت عصمت و طهارت آشنا ساخته و به عنوان سرباز امام زمان(عج) تربیت کنند.

همایش سه ساله های حسینی یک اقدام بزرگ فرهنگی محسوب می شود

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که همایش هایی نظیر سه ساله های حسینی یک اقدام بزرگ فرهنگی محسوب می شود، اظهار داشت: در ایام ماه محرم همایش شیرخوارگان حسینی با محوریت حضرت علی اصغر(ع) برگزار می شود و در اولین جمعه ماه سفر نیز شاهد برگزار همایش سه ساله های حسینی با محوریت حضرت رقیه(س) هستیم.

وی افزود: هدف از برگزاری همایش هایی نظیر همایش سه ساله های حسینی، بسط و گسترش فرهنگ عاشورا بوده که خوشبختانه طی سال های اخیر باشکوه و عظمت خاصی برگزار می شود.

محمودی ادامه داد: همایش شیرخوارگان و سه ساله های حسینی نه تنها در تهرانف بلکه در صدها نقطه ایران اسلامی و کشورهای جهان برگزار می شود و این نشان دهنده آن است که نور اهل بیت عصمت و طهارت هیچگاه خاموش شدنی نبوده و هر روز پرنورتر از گذشته می شود.

دختران کشور عفت و حجاب را سرلوحه خود قرار دهند

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اضافه کرد: حضرت رقیه(س) یک از شخصیت های برجسته در حادثه عاشورا است که نام و یادش برای همیشه تاریخ در اذهان باقی مانده است.

وی بیان داشت: حضرت رقیه(س) یک الگوهای درخشان برای نونهالان ایران اسلامی است که باید مورد توجه باشد، شخصیت های عاشورایی همواره عفت و حجاب را سرلوحه خود قرار داد بودند.

محمودی تأکید کرد: رعایت حجاب فاطمی و عفت زینبی در عصر حاضر رسالتی است که بر دوش تمامی دختران احساس می شود، چرا که چادر به عنوان خاری در چشم دشمنان محسوب می شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران یادآور شد: دشمن به خوبی می داند تا زمانی که چادر و عفت زنان و دختران کشور حفظ شود، نمی تواند به اهداف خود در نظام اسلامی دست پیدا کند.