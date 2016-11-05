به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد امین سازگار نژاد که به روسیه سفر کرده است در دیدار با روبرت نایلویچ اورازاف رییس دفتر مسابقات جهانی روسیه، بر مواردی نظیر سازماندهی دوره های آموزش فنیوحرفهای و بکارگیری تسهیلات برای آموزش منابع انسانی ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز در زمینه رشته های فنی و حرفه ای و کارآفرینی تاکید کرد.
وی هدف از این دیدار را تبادل اطلاعات و تجربیات بین طرفهای ایرانی و روسی عنوان کرد و بیان داشت: ایران و روسیه میتوانند همکاری های سازندهای در زمینه آموزش مهارت داشته باشند، به طوری که دو کشور تجربههای خود را در این زمینه در اختیار یکدیگر قرار دهند.
در این یاداشت تفاهم، به برگزاری سمینارهای علمی، دیدارها و بازدیدهای مطالعاتی کوتاه مدت از هر دو کشور، اعزام مدیران، کارشناسان و مربیان حوزه های مرتبط از سازمان آموزش فنیوحرفهای و مرکز تربیت مربی و تبادل کارشناس و کارآموز رقابت کننده (در مسابقات ملی مهارت ایران و روسیه) با هدف گسترش و توسعه همکاری های مشترک تاکید شده است.
ارایه استانداردها، محتوا، منابع و تجهیزات آموزشی مرتبط در حوزه تربیت مربی و ارایه آموزش های به روز و جدید به مربیان سازمان آموزش فنی و حرفهای و کارشناسان روسی از طریق دورههای آموزشی، سمینارها، کارگاه ها و بازدیدهای مطالعاتی طرفین از دیگر مواد این تفاهمنامه همکاری است.
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