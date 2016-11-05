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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

اعلام جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد پیام نور

اعلام جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد پیام نور

زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت در آزمون تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در دانشگاه پیام نور از تاریخ امروز، ۱۵ آبان ۹۵ لغایت ۱۹ آبان ۹۵ از طریق سامانه گلستان انجام می شود.

تمام پذیرفته شدگان لازم است در مهلت اعلام شده با آماده کردن فایل اسکن شده مدارک ذیل به سامانه ثبت نام دانشگاه (گلستان) به آدرس اینترنتی http://reg.pnu.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

پذیرفته شدگان، باید در روز ثبت نام مدارک لازم شامل، تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی، عکس ۴×۳ با زمینه روشن، اسکن تصویر مدرک کارشناسی، و مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه را ارایه کنند.

همچنین بنابراین گزارش، باید حجم هر تصویر حداکثر ۲۵۰ کیلوبایت و با فرمت jpg یا jpeg باشد.

کد مطلب 3815885
زهرا سیفی

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