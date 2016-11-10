برخورد دو جنگنده «اف ۱۸ هورنت» آمریکایی با یکدیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لُس آنجلس تایمز، دو جنگنده آمریکائی بر فراز آب های شهر «سن‌دیِگو» در جنوب ایالت کالیفرنیا با یکدیگر برخورد کردند.

بر اساس اعلام منابع آمریکایی، یک جنگنده تک سرنشین حین تمرین آموزشی با جنگنده دیگری از نوع «F/A ۱۸ هورنت» بر فراز آب های شهر «سن‌دیِگو» برخورد کرد.

بر اساس اعلام منابع نظامی آمریکا، یکی از خلبان ها موفق به پرش از هواپیما شده و خلبان دیگر نیز سالم در یک پایگاه هوایی در نزدیکی محل این حادثه فرود آمده است.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که شرایط جسمی هر دو خلبان در حالت پایداری قرار دارد.