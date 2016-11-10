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۲۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

برخورد دو جنگنده «اف ۱۸ هورنت» آمریکایی با یکدیگر

برخورد دو جنگنده «اف ۱۸ هورنت» آمریکایی با یکدیگر

دو جنگنده آمریکایی حین پرواز بر فراز آبهای یکی از شهرهای ساحلی ایالت کالیفرنیا به یکدیگر برخورد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لُس آنجلس تایمز، دو جنگنده آمریکائی بر فراز آب های شهر «سن‌دیِگو» در جنوب ایالت کالیفرنیا با یکدیگر برخورد کردند.

بر اساس اعلام منابع آمریکایی، یک جنگنده تک سرنشین حین تمرین آموزشی با جنگنده دیگری از نوع «F/A ۱۸ هورنت» بر فراز آب های شهر «سن‌دیِگو» برخورد کرد.

بر اساس اعلام منابع نظامی آمریکا، یکی از خلبان ها موفق به پرش از هواپیما شده و خلبان دیگر نیز سالم در یک پایگاه هوایی در نزدیکی محل این حادثه فرود آمده است. 

منابع بیمارستانی اعلام کردند که شرایط جسمی هر دو خلبان در حالت پایداری قرار دارد.

کد مطلب 3820657

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