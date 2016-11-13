به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی فردا وارد هفته چهارم می شود که رقابت تیم ها به مراتب از سه هفته گذشته حساس تر شده است. در این هفته از رقابت ها، پتروشیمی یکی از دو تیم بدون باخت مسابقات، میزبان شهرداری تبریز است که تنها با یک امتیاز کمتر در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد. جدال این دو تیم مدعی و بالانشین بی شک یکی از مهمترین دیدارهای این هفته را رقم خواهد زد.

اما دیگر دیدار حساس این هفته از مسابقات در تهران برگزار می شود و نفت آبادان، نایب قهرمان فصل گذشته و سومین تیم فعلی جدول به مصاف شیمیدر می رود. تیم تهرانی که سال گذشته در اولین حضور لیگ برتری خود به عنوان سوم دست یافت اما امسال با گذشت سه هفته از مسابقات هنوز صاحب بردی نشده اما امیدوار است با حضور مصطفی هاشمی که از هفته گذشته سکان هدایت را به دست گرفت کم کم به روزهای موفقیت بازگردد.

دانشگاه آزاد دیگر تیم بدون باخت مسابقات امسال لیگ بسکتبال است که به خاطر یک بازی کمتر در رده ششم قرار دارد. این تیم فردا مهمان کاشانی ها خواهد بود.

در گرگان نیز تیم‌های بدون پیروزی شهرداری گرگان و نیرو زمینی به مصاف هم می‌روند تا از تعداد تیم‌هایی که هنوز در لیگ برتر برنده نشده‌اند، یکی کم شود. لوله A .S شیراز دیگر تیم بدون برد مسابقات نیز در دیدار خانگی به مصاف شهرداری اراک می رود. دو تیم بدون برد شهرداری گرگان و نیروی زمینی نیز در این هفته رو در روی هم قرار می گیرند.

برنامه دیدارهای هفته چهارم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

* پتروشیمی بندرامام - شهرداری تبریز

* شیمیدر تهران - پالایش نفت آبادان

* لوله آ.اس شیراز - شهرداری اراک

* شهرداری کاشان - دانشگاه آزاد

* شهرداری گرگان - نیروی زمینی

جدول رده بندی ۱۰ تیم حاضر در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور نیز به این شرح است:

۱- پتروشیمی بندرامام ( ۳ بازی، ۳ برد، بدون باخت، ۶ امتیاز)

۲- شهرداری تبریز (۳ بازی، ۲ برد، یک باخت، ۵ امتیاز)

۳- پالایش نفت آبادان (۳ بازی، ۲ برد، یک باخت، ۵ امتیاز)

۴- شهرداری اراک (۳ بازی، ۲ برد، یک باخت، ۵ امتیاز)

۵- شهرداری کاشان (۳ بازی، ۲ برد، یک باخت، ۵ امتیاز)

۶- دانشگاه آزاد (۲ بازی، ۲ برد، بدون باخت، ۴ امتیاز)

۷- لوله A.S شیراز (۳ بازی، بدون برد، ۳ باخت، ۳ امتیاز)

۸- نیروی زمینی (۲ بازی، ۲ برد، ۲ باخت، ۲ امتیاز)

۹- شیمیدُر تهران (۲ بازی، ۲ برد، ۲ باخت، ۲ امتیاز)

۱۰- شهرداری گرگان (۲ بازی، ۲ برد، ۲ باخت، ۲ امتیاز)