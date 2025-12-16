به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه صنعت حلال در این جمهوری به مرحله پیشرفتهای رسیده است و این امر لزوم تعهد به اصول حلال را از حوزه خانواده به مؤسسات کاری دولتی و خصوصی گسترش میدهد.
کازان، پایتخت تاتارستان سوم دسامبر (۱۲ آذر) میزبان نشستی در اتاق بازرگانی و صنایع، با همکاری کمیته استانداردهای حلال اداره امور دینی مسلمانان این جمهوری بود. این بحث بر مبانی ادغام استانداردهای حلال در سیستمهای غذایی تأسیسات صنعتی، با هدف تأمین نیازهای تقریباً ۵۴۰۰۰ کارگر مسلمان در واحدهای تولیدی متمرکز بود.
این جلسه در اتاق بازرگانی و صنایع با حضور الویر حاضر حسنوف، معاون اول مفتی تاتارستان، واسیل شاخریزیف، معاون نخستوزیر و شامیل آقایف، رئیس اتاق بازرگانی برگزار شد. در این جلسه تأکید شد که توسعه «سیستم غذای حلال» دیگر یک ابتکار اجتماعی محدود نیست، بلکه یک جهتگیری نهادی جدید است که منعکسکننده ماهیت هویت فرهنگی مسلمانان این جمهوری است.
حسنوف توضیح داد که صنعت حلال در تاتارستان به سطحی رسیده است که امکان ادغام استانداردهای آن در نظام تغذیه در محیطهای کار فراهم است. وی افزود که تغییر از تعهد فردی در خانواده به تعهد نهادی در محیطهای کاری، نشاندهنده مرحلهای تازه در درک هویت دینی در چارچوب قانونی و عملی این جمهوری است.
او خاطرنشان کرد که زیرساختهای کارگری، فنی و مالی تاتارستان، مؤسسات را قادر میسازد تا یک مدل جامع تغذیه حلال مطابق با بالاترین استانداردها ارائه دهند. وی از ابتکار کارخانههای بزرگ برای ادغام هویت غذایی کارکنان خود در سیاستهای داخلیشان تمجید کرد.
ابیاص حاضر شلیابوشنیکوف، رئیس کمیته استانداردهای حلال در اداره مذهبی تاتارستان در سخنرانی خود اعلام کرد که مسلمانان ۵۴ درصد از نیروی کار این جمهوری را تشکیل میدهند. این امر، ارائه وعدههای غذایی حلال را به عاملی کلیدی در ارتقای ثبات اجتماعی و افزایش بهرهوری تبدیل میکند.
او خاطرنشان کرد که تأسیسات بزرگی مانند کاماز و منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا هزاران کارگر مسلمان را استخدام و پذیرش سیستمهای حلال را به یک انتخاب عملی و استراتژیک تبدیل میکنند.
این رویداد با اهدای تقدیرنامه به شرکتکنندگان و پس از آن بازدید میدانی از خطوط تولید و کاربرد عملی استانداردهای حلال در یک آشپزخانه صنعتی به پایان رسید.
این نشست گامی اساسی در تثبیت مفهوم «هویت حرفهای مسلمان» در نظامهای کاری روسیه است و اصول حلال را از رویههای فردی به یک سیاست نهادینه و تثبیتشده تبدیل میکند و بدین ترتیب راه را برای یک محیط کاری هماهنگتر، پایدارتر و پربارتر هموار میسازد.
