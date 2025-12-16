نژاد خالقی: تمامی راه های مواصلاتی استان کرمان باز است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژاد خالقی، صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: با وجود بارش باران و برف، تاکنون هیچ‌گونه مشکل یا اختلالی در راه‌های مواصلاتی و شهرستان‌های استان کرمان گزارش نشده و تمامی مسیرها باز و تردد به‌صورت عادی در جریان است.

وی افزود: تاکنون در مناطق شهربابک و سرچشمه بارندگی گزارش شده و در شهر کرمان نیز از ساعت ۳ تا ۴ بامداد، بارش پراکنده‌ای ثبت شده است.

وی با تأکید بر باز بودن تمامی مسیرهای ارتباطی استان کرمان افزود: در حال حاضر همه نقاط استان باز بوده و هیچ‌گونه مشکلی در هیچ‌یک از شهرستان‌ها گزارش نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کمبودها یا اختلالات ناشی از بارندگی گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از فرمانداری‌ها، نه در حوزه جاده‌های مواصلاتی و نه در بحث بارندگی، هیچ‌گونه مشکلی در سطح استان وجود ندارد.

نژادخالقی، تصریح کرد: بارش‌ها در مناطق شهربابک، گردنه سیرچ و سرچشمه به‌صورت برف بوده است، اما با وجود این شرایط، تمامی جاده‌های این مناطق باز بوده و تردد خودروها بدون مشکل ادامه دارد.