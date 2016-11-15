  1. استانها
  2. همدان
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸

پیش از ظهر سه شنبه؛

پیکر شهید مدافع حرم در همدان تشییع شد

پیکر شهید مدافع حرم در همدان تشییع شد

همدان - پیکر پاک شهید « محمدحسین بشیری» از شهدای مدافع حرم با حضور پرشور مردم دارالمومنین همدان تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید «محمدحسین بشیری» پیش از ظهر سه شنبه با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم از میدان امامزاده عبدالله(ع) تا میدان امام(ره) همدان تشییع شد.

در این مراسم که با حضور پرشور مردم همراه بود، پیکر شهید پس از تشییع به گلزار شهدای همدان رفت و در کنار مزار شهید «محمد رضا زارع الوانی» دیگر شهید مدافع حرم استان همدان به خاک سپرده شد.

پاسدار  شهید «محمدحسین بشیری» از مدافعان حرم آل الله در عملیات مستشاری بود که در حفظ و حراست از حرم حضرت زینب(س) در سوریه به شهادت رسید.

مراسم گرامیداشت یاد پاسدار  شهید «محمدحسین بشیری» بعدازظهر امروز سه شنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مسجد مهدیه همدان برگزار می‌شود.

کد مطلب 3825120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها