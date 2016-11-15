پیکر شهید مدافع حرم در همدان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید «محمدحسین بشیری» پیش از ظهر سه شنبه با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم از میدان امامزاده عبدالله(ع) تا میدان امام(ره) همدان تشییع شد.

در این مراسم که با حضور پرشور مردم همراه بود، پیکر شهید پس از تشییع به گلزار شهدای همدان رفت و در کنار مزار شهید «محمد رضا زارع الوانی» دیگر شهید مدافع حرم استان همدان به خاک سپرده شد.

پاسدار شهید «محمدحسین بشیری» از مدافعان حرم آل الله در عملیات مستشاری بود که در حفظ و حراست از حرم حضرت زینب(س) در سوریه به شهادت رسید.

مراسم گرامیداشت یاد پاسدار شهید «محمدحسین بشیری» بعدازظهر امروز سه شنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مسجد مهدیه همدان برگزار می‌شود.