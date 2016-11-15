سیروس نیرو درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس نیرو از شاعران پیشکسوت کشور پس از طی یک دوره بیماری در بیمارستان طالقانی تهران درگذشت.

مرحوم نیرو در روزهای اخیر به دلیل بیماری تنفسی در بیمارستان‌های طوس و طالقانی تهران بستری بود.

وی در زمره شاعرانی به شمار می‌رفت که به صورت مستقیم شاگرد نیما یوشیج بوده است.

سیروس نیرو متولد ۱۳۰۹ بود. از وی تاکنون مجموعه شعرهای بسیاری منتشر شده است. سَحر، رود، جاده، بهار از پنجره و... از این آثارند. او همچنین در بررسی و شرح آثار کلاسیک فارسی نیز کوشا بوده است. کتاب گنج مراد تفسیرهای نیرو بر غزل‌های حافظ است که در سال ۱۳۶۲ منتشر شد. سیاه مشق (شرح مخزن الاسرارنظامی)، در یتیم (شرح خسرو و شیرین نظامی)، دون ژوان (شرح هفت پیکر نظامی)، پیامبر نامرسل (شرح اسکندرنامه نظامی) و گوهرفروشان مهتاب (شرح لیلی و مجنون) از دیگر کتاب‌های نیرو است که در زمینه بررسی شعر کلاسیک فارسی منتشر شده است.