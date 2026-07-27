زارع: کارکنان و مدیران بومی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی حمایت شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با محسن پاکنژاد وزیر نفت با اشاره به همکاریهای مردم و میزبانی شایسته آنان از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اظهار داشت: مردم استان بوشهر میزبانان شایستهای برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده و هستند و انتظار میرود توجه بیشتری به نیازهای مردم این منطقه، نیروهای بومی و مدیران بومی استان شود.
وی بر نقش راهبردی وزارت نفت در توسعه استان و کشور تاکید کرد و با قدردانی از همراهیهای مجموعه این شرکت با مدافعان امنیت و حافظان مرزهای استان تصریح کرد: نگاه وزارت نفت به مناطق میزبان، باید حمایتی بوده و انتظار دارم در ارتقای خدماترسانی به ساکنان این مناطق و منابع انسانی بومی، اهتمام بیشتری شود.
استاندار بوشهر با تشکر از اجرای پروژههای مسئولیت اجتماعی در حوزههای آموزش، بهداشت و زیرساختهای عمومی بر اولویت دادن به اشتغال نیروهای بومی در پروژههای شرکت های ذیل وزارت نفت و پیمانکاران تابعه و افزایش سهم متخصصان استان در فرصتهای شغلی و مدیریتی تاکید کرد.
زارع با اشاره به آموزشهای مهارتی و تخصصی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع نفت و گاز با همکاری سازمان فنی و حرفهای و مراکز دانشگاهی یادآور شد: جذب و بکارگیری جوانان متخصص و متعهد بومی در پروژههای مستقر در استان مورد تاکید قرار دارد.
استاندار بوشهر افزود: بوشهر بعنوان قطب انرژی، انتظار دارد منافع توسعه این صنایع بیش از گذشته در ارتقای کیفیت زندگی مردم و توسعه زیرساختها و اجرای مسئولیتهای اجتماعی نمود پیدا کند.
وزیر نفت نیز با تقدیر از حمایتها و پیگیریهای استاندار بوشهر، برای پیگیری درخواستها و مطالبات مطروحه از سوی دکتر زارع، قول مساعد داد.
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